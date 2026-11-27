ارتفع سعر الجنيه الذهب مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الجمعة 27-11-2026 على مستوى محلات الصاغة.

ارتفاع سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب بمقدار 1160 جنيها مقارنة بما كان عليه أمس الخميس داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له 46.32 ألف جنيه للشراء و 45.92 ألف جنيه للبيع.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5790 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6617 جنيها للشراء و 6560 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6065 جنيها للشراء و 6013 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5790 جنيها للشراء و 5740 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 4962 جنيها للشراء و 4920 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3860 جنيها للشراء و 3826 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 3627 دولارا للشراء و 3626 دولارا للبيع.