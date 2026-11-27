سيقوم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ("CAF") بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد ("VAR") في جميع مباريات دور المجموعات ضمن بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية (المعروفتين بـ "TotalEnergies CAF Champions League" و"TotalEnergies CAF Confederation Cup") لموسم 2026/2027.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُستخدم فيها تقنية "VAR" في دور المجموعات ضمن بطولات الأندية الأفريقية، حيث كانت تُطبق سابقاً في الأدوار الإقصائية فقط في كلتا البطولتين.

ومع انطلاق دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية اليوم، الجمعة 27 نوفمبر 2026، سيساهم إدخال تقنية "VAR" في تقديم دعم إضافي لحكام المباريات، كما سيؤدي دوراً جوهرياً في الارتقاء بمعايير التحكيم لتصبح من بين الأفضل على مستوى العالم.