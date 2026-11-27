كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من قائدي السيارات الملاكي السير برعونة وآداء حركات استعراضية ببني سويف معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارات الظاهرة بمقطع الفيديو "إحداهم منتهية التراخيص" وقائديهم (3 أشخاص "أحدهم لا يحمل رخصة قيادة" - مقيمين بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ

25 الجاري حال سيرهم بأحد الطرق بدائرة المركز محل سكنهم أثناء إحتفالهم بحفل زفاف أحد أصدقائهم.



تم التحفظ على السيارات.. واتخاذ الإجراءات القانونية.





