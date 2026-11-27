رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعتي محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتيهما بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن رقصهما بطريقة خادشة للحياء، تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورتين حال تواجدهما بنطاق محافظة الدقهلية، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما؛ اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتيهما بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتُخذت الإجراءات القانونية.