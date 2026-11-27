كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على أخر بالضرب بإستخدام عصا خشبية حال قيامه بآداء فريضة الصلاة ببنى سويف .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 نوفمبر تبلغ لمركز شرطة بنى سويف من (سائق "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة" – مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر) بتضرره من 3 أشخاص لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام عصا خشبية محدثين إصابته المنوه عنها حال قيامه بآداء فريضة الصلاة لخلافات مالية بينهم .

أمكن ضبط المشكو فى حقهم (مقيمين بذات الدائرة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتم بإرشادهم ضبط العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.









