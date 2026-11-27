أعلن نفتالي بينيت، رئيس حزب «معًا» الإسرائيلي، تفضيله تشكيل حكومة وحدة صهيونية برئاسة غادي آيزنكوت، على أساس تحالف يضم القوى الداعمة لتجنيد الحريديم، معتبرًا أن هذا الخيار يمثل الأفضل لإسرائيل في المرحلة الحالية.

وقال بينيت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن الأفضل هو مشاركة جميع القوى الصهيونية الرئيسية في إسرائيل في حكومة واحدة بقيادة آيزنكوت، مضيفًا: «إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فسنمضي قدمًا بخيار أقل جودة».

وفي سياق متصل، تطرق بينيت إلى ملف قانون التجنيد الإجباري، مؤكدًا أن حزبه سيدرس أي خطة للتجنيد أو اتفاق ائتلافي يُعرض عليه، انطلاقًا من الالتزام بتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المجندين.

وتأتي تصريحات بينيت في ظل المشاورات السياسية الجارية بشأن تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل، وسط خلافات حول تركيبة الحكومة المقبلة وقانون تجنيد اليهود الحريديم.