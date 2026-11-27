أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، فرض حظر على صادرات الحنطة السوداء لمدة 6 أشهر، في ظل تراجع الإنتاج وانخفاض المخزونات، بهدف الحفاظ على استقرار السوق الغذائية المحلية.

وقالت الحكومة الروسية، في بيان، إن الحظر يبدأ تطبيقه غدًا السبت، ويستمر حتى 28 مايو 2027، مع استثناء الصادرات إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي تقوده موسكو، وإلى إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جورجيا، بالإضافة إلى شحنات المساعدات الإنسانية.

وكانت روسيا فرضت آخر حظر مؤقت على صادرات الحنطة السوداء في صيف عام 2021.

وذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية أن روسيا صدرت حنطة سوداء بقيمة 65 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، استنادًا إلى بيانات وزارة الزراعة، مشيرة إلى أن الصين تصدرت قائمة الدول المستوردة بنحو 157 ألف طن بقيمة 56 مليون دولار، تلتها كازاخستان واليابان وتركيا.

وأضافت الوكالة أن مخزونات الحنطة السوداء لدى شركات التصنيع والتوريد انخفضت بنحو 30% خلال العام الماضي، فيما بلغ سعر طن الحنطة السوداء الخام في سبتمبر 15 ألفًا و259 روبلًا (552.4 دولار)، بزيادة تجاوزت 50% على أساس سنوي.

وتراجع محصول روسيا من الحنطة السوداء عام 2025 بأكثر من الخُمس، ليبلغ 926 ألف طن، مقارنة بنحو 1.2 مليون طن في العام السابق.

وتعد الحنطة السوداء، المعروفة في روسيا باسم «جريتشكا»، من الأغذية الأساسية في النظام الغذائي الروسي.

وفي قرار منفصل، أعلنت الحكومة الروسية إلغاء رسوم تصدير بنسبة 5% على البازلاء والحمص والعدس المصدرة إلى خارج الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حتى 31 مارس 2027، في ظل تراجع أسعار هذه المنتجات عالميًا، والحاجة إلى تعزيز القدرة التنافسية للسلع الروسية في الأسواق الخارجية.