رد حزب الليكود الإسرائيلي، على اتهامات غادي أيزنكوت، رئيس حزب «يشار»، بشأن تعثر مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعدما اتهم الليكود بإضاعة الوقت ورفض تقديم مقترحات ملموسة خلال الاجتماعات التفاوضية.

وقال المتحدث باسم حزب الليكود، في رسالة موجهة إلى أيزنكوت، إن الأخير يشارك بوفد في اجتماعات التفاوض لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بينما يعمل في الوقت نفسه على تشكيل حكومة يسارية وتوزيع الحقائب الوزارية.

واتهم الليكود أيزنكوت بالسعي إلى تبرير اجتماعه مع أطراف وصفها بأنها داعمة للإرهاب، وتعتمد عليها حكومته المحتملة، مضيفًا أن الرأي العام الإسرائيلي لم يعد يصدق ما وصفه بأكاذيبه.

ورغم الهجوم على أيزنكوت، أكد الحزب أنه لا يزال يمد يده لتشكيل حكومة وحدة وطنية، في ضوء التحديات التي تواجه إسرائيل.

ويأتي هذا التصعيد الكلامي في ظل استمرار الخلافات بين الليكود وأيزنكوت بشأن شروط تشكيل حكومة الوحدة، وتركيبتها السياسية، والملفات التي يتعين التوافق عليها بين الأطراف المشاركة.