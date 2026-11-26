عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، اجتماعًا مصغرًا للمجلس الوزاري السياسي والأمني «الكابينت»، في ظل تصاعد التوترات مع إيران والغموض بشأن مستقبل العمليات العسكرية في قطاع غزة، بالتزامن مع تحركات سياسية متسارعة لتشكيل حكومة جديدة دون مشاركة حزب الليكود.

وذكر موقع «والا» الإسرائيلي أن الاجتماع يأتي في توقيت حساس يواجه فيه نتنياهو احتمال فقدان السلطة، وسط تقديرات متزايدة داخل الليكود بأن رئيس حزب «ياشار!» غادي آيزنكوت وشركاءه يقتربون من تشكيل حكومة بديلة لا تضم الحزب الحاكم الحالي.

خلافات بشأن التصعيد في غزة وإيران

وعلى الصعيد الأمني، لا تزال التوترات مع إيران والتطورات الإقليمية تشغل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، في ظل سعي تل أبيب للحفاظ على حرية تحركها العسكري، مع مراعاة الضغوط الأمريكية والمخاوف من اتساع عزلتها السياسية.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من احتمال عودة الجيش إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق، إذا رفضت حركة حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة القطاع إلى طرف ثالث، مشيرًا إلى أن المؤسسة الأمنية أعدت خططًا لاستعادة السيطرة على مناطق واسعة من القطاع، ولم يستبعد إمكانية إخلاء مدينة غزة مجددًا.

لكن التقرير أشار إلى عدم وجود توافق داخل المؤسسة الأمنية بشأن الخطوة المقبلة، إذ يرى مسؤولون كبار ضرورة تجنب العودة إلى القتال في المرحلة الحالية، والعمل على إضعاف حماس تدريجيًا، خشية تجدد مشاهد الحرب وتفاقم عزلة إسرائيل الدولية، خاصة مع ضغوط واشنطن لتسريع إعادة إعمار قطاع غزة.

تحركات لتشكيل حكومة دون الليكود

سياسيًا، تتزايد التقديرات داخل حزب الليكود بشأن تراجع فرص تشكيل حكومة وحدة وطنية، مقابل تقدم المفاوضات بين كتلة التغيير والأحزاب الحريدية.

ونقل «والا» عن رئيس الكنيست المنتهية ولايته أمير أوحانا اعتقاده بأن كتلة التغيير هي الأقرب لتشكيل حكومة دون الليكود، معربًا عن أمله في عدم تحقق هذا السيناريو.

وأشار التقرير إلى اقتراب حزب «يهودية التوراة المتحدة» من التوصل إلى تفاهمات مع غادي آيزنكوت وأفيجدور ليبرمان، تتضمن تجميد الخلافات المتعلقة بقضايا الدين والدولة، وترتيبات مؤقتة تحول دون اعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية لحين إقرار قانون ينظم تجنيدهم.

كما يسعى نتنياهو إلى إقناع الأحزاب الحريدية بعدم الانضمام إلى حكومة بديلة، في وقت يمضي فيه آيزنكوت وشركاؤه في مفاوضات تشكيل الائتلاف، مع وضع جدول زمني لإنهائها.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن اجتماع الكابينت قد يكون من الاجتماعات الأخيرة للمجلس بتشكيلته الحالية، في ظل احتمالات تغير الحكومة الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة.