تزوج شموئيل روث، الحفيد الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والبالغ من العمر 17 عامًا، من خطيبته في حفل زفاف أُقيم مساء الأحد الماضي بقاعة صغيرة في حي «ميا شعاريم» بالقدس، وسط غياب لافت لنتنياهو عن المناسبة العائلية.

وذكر موقع «والا» الإسرائيلي أن نتنياهو لم يحضر حفل زفاف حفيده، في واقعة تأتي امتدادًا لغيابه عن عدد من المناسبات العائلية الخاصة بعائلة ابنته الكبرى نوعا روث، وسط تبريرات سابقة ارتبطت بالترتيبات الأمنية والقيود المفروضة على تحركات رئيس الوزراء.

وتعود تفاصيل العائلة إلى نوعا روث، الابنة الكبرى لنتنياهو من زواجه الأول بميكي حاران، والتي اعتنقت اليهودية واتجهت إلى نمط الحياة اليهودية الأرثوذكسية المتشددة، وتزوجت من دانيال روث، المنتمي إلى طائفة بريسلوف الحسيدية، وأنجبا خمسة أطفال، يعيشون بعيدًا عن الأضواء والظهور الإعلامي.

وأشار الموقع إلى أن غياب نتنياهو عن حفل زفاف حفيده لم يكن الأول من نوعه، إذ سبق أن تغيب عن مناسبات عائلية أخرى، رغم حضوره بعض الأحداث في سنوات سابقة.

ففي أكتوبر 2009، حضر نتنياهو برفقة زوجته سارة حفل ختان حفيده شموئيل، الذي أصبح أول أحفاده، بينما زار ابنته في عام 2022 عقب ولادة طفلها الخامس، قبل ساعات من حفل زفاف أحد أفراد العائلة، لكنه لم يحضر المناسبة نفسها التي أقيمت أيضًا في حي ميا شعاريم، بسبب مخاوف أمنية واحتمالات وقوع اضطرابات.

كما غاب رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل نحو عامين عن حفل بلوغ حفيده ديفيد سن التكليف الديني «بار متسفا»، وكان في ذلك الوقت يشارك في اجتماع لمجلس الوزراء بمقر الحكومة في تل أبيب، وهو الغياب الذي أثار انتقادات ونقاشًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

نتنياهو يتحدث عن علاقته بابنته الكبرى

وفي سياق متصل، تطرق نتنياهو خلال ظهوره في يوليو الماضي، إلى علاقته بابنته الكبرى، نافيًا وجود قطيعة بينهما، ومؤكدًا استمرار التواصل واللقاءات العائلية.

وقال نتنياهو إنه يتحدث مع ابنته ويلتقي بها خلال الأعياد، موضحًا أن ظروف العمل والوضع الأمني يؤثران على وتيرة اللقاءات، مضيفًا: «نلتقي من حين لآخر»، مشيرًا إلى أن آخر حديث بينهما كان قبل بضعة أسابيع.

وعندما سُئل عما إذا كان أحفاده يعرفون جدهم، أجاب بالإيجاب، مؤكدًا أنهم يلتقون به، كما رفض التقارير التي تحدثت عن وجود خلاف أو انقطاع في علاقته بابنته، واصفًا ما يُنشر في هذا الشأن بأنه جزء من حملة أكاذيب تستهدفه.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن عدم حديثه علنًا عن أبنائه يرجع إلى رغبته في حماية خصوصيتهم، معتبرًا أن اهتمام وسائل الإعلام بحياتهم الشخصية يجعل من الضروري إبعادهم عن الأضواء قدر الإمكان.