كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد أبرز المشاركين في جهود الإدارة الأمريكية المتعلقة بملف الشرق الأوسط، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الوفاء بالتعهدات التي قدمها لترامب بشأن تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة.

تعثر مسار التسوية السياسية

ويأتي هذا التحرك في إطار المساعي الأمريكية لدفع الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام ببنود الخطة، ومنع تعثر مسار التسوية السياسية والأمنية في القطاع، وسط استمرار التحديات المرتبطة بترتيبات ما بعد الحرب ومستقبل الإدارة في غزة.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، جاء الضغط الأمريكي في ظل تزايد حالة الإحباط داخل البيت الأبيض ومجلس السلام من بطء تنفيذ التفاهمات المتعلقة بالقطاع، إذ ترى واشنطن أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ الخطوات المطلوبة للانتقال إلى المرحلة التالية من خطة ترامب، رغم الالتزامات التي سبق أن تعهد بها نتنياهو.

المطالب الأمريكية

وتتضمن المطالب الأمريكية السماح بنشر قوة الاستقرار الدولية في غزة، وتسهيل خروج نحو 4 آلاف فلسطيني لتلقي تدريبات شرطية، وإدخال وحدات سكنية مؤقتة لإيواء النازحين، إلى جانب السماح بإقامة مقار للقوة الدولية، وبدء عمل حكومة فلسطينية تكنوقراطية، وتوفير مواد ومستلزمات مشروعات المياه والرعاية الصحية.

ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر مطلعة أن نتنياهو أبدى خلال اتصاله بكوشنر استعدادا للمضي قدما في تنفيذ الخطة، مؤكدا التزامه بالعمل على تحقيق أهدافها، فيما تسعى الإدارة الأمريكية إلى ضمان استمرار دعم إسرائيل للاتفاق حتى في حال انتقال نتنياهو إلى صفوف المعارضة، وفقا لـ تايمز اوف اسرائيل.



ويأتي هذا التحرك بعد تحذيرات أطلقها كوشنر بشأن المسار السياسي لإسرائيل، معتبرا أن استمرار السياسات الحالية قد يدفع البلاد نحو عزلة دولية متزايدة، في وقت تواجه فيه غزة أزمة إنسانية حادة وتحديات كبيرة تتعلق بإعادة الإعمار وتوفير المأوى والخدمات الأساسية.

وتكشف هذه التطورات عن رغبة أمريكية متزايدة في الانتقال من مرحلة التفاهمات السياسية إلى التنفيذ العملي لخطة السلام، وسط خلافات بشأن نزع سلاح الفصائل المسلحة، والترتيبات الأمنية، ومستقبل الإدارة الفلسطينية للقطاع.