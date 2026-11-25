أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، حاكم منطقة مورمانسك أندريه تشيبيس، بعد أيام من اعتقاله في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا فساد واختلاس أموال من ميزانيتي وزارتي البناء والنقل الإقليميتين.

ونُشر مرسوم الإقالة على بوابة المعلومات القانونية الرسمية الروسية، لينهي تشيبيس مهامه التي بدأها عام 2019 حاكمًا للمنطقة الواقعة شمال غربي روسيا، والتي تضم مقر قيادة الأسطول الشمالي الروسي.

وجاء القرار بعد اعتقال تشيبيس في موسكو، الاثنين الماضي، ثم إصدار محكمة ميشانسكي، الأربعاء، قرارًا بحبسه احتياطيًا لمدة شهرين على ذمة التحقيق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، إن التحقيق يشمل مجموعة من الأشخاص، ويشتبه في تورط تشيبيس في اختلاس أكثر من 39 مليون روبل، بما يعادل نحو 472 ألف دولار، من ميزانية وزارة البناء الإقليمية، إلى جانب أكثر من مليار روبل، بما يعادل نحو 12.1 مليون دولار، من ميزانية وزارة النقل الإقليمية.

وأعلنت الحكومة الإقليمية لوكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس» تعيين نائب حاكم مورمانسك قائمًا بأعمال الحاكم، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المنصب.

في المقابل، أكد محامي تشيبيس أن موكله ينفي الاتهامات الموجهة إليه، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع ستطعن على قرار الحبس الاحتياطي وتسعى إلى تخفيف الإجراءات المفروضة عليه.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إن إجراءات التحقيق لا تزال جارية، دون تقديم تفاصيل إضافية عن القضية.

ويُعد تشيبيس أول حاكم روسي لا يزال في منصبه يُعتقل منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.