توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات انتقامية ردا على استمرار الهجمات الأوكرانية التي تستهدف مصافي النفط ومنشآت الطاقة الروسية، مؤكدا أن كييف تواصل تنفيذ هذه الهجمات رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف استهداف قطاع الطاقة.

بوتين يتوعد بالرد على الهجمات الأوكرانية

وقال بوتين، خلال اجتماع عقده في الكرملين بحضور مسؤولين حكوميين وكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط، إن السلطات الروسية رصدت استمرار الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط، متجاهلة ما وصفه بالدعوة المباشرة من الرئيس الأمريكي للتوقف عن استهداف هذه المنشآت.

وأضاف الرئيس الروسي: «نرى أن نظام كييف يواصل مهاجمة مصافينا النفطية، متجاهلا دعوة الرئيس الأمريكي وطلبه المباشر الكف عن مثل هذه الهجمات»، مشددا على أن موسكو «ستتخذ حتما تدابير انتقامية».

ودعا بوتين، خلال الاجتماع ذاته، إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في منشآت الطاقة الروسية، في ظل تزايد الهجمات التي تنفذها أوكرانيا باستخدام الطائرات المسيرة، والتي تستهدف البنية التحتية لقطاع النفط والتكرير.

تراجع قدرات التكرير الروسية بفعل الهجمات الأوكرانية

وفي سياق متصل، أشارت تقديرات مصدرين في قطاع النفط إلى أن الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة أدت إلى انخفاض إجمالي كميات النفط الخام التي تعالجها المصافي الروسية بنحو 45% منذ أواخر أكتوبر الماضي، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها صناعة التكرير الروسية نتيجة استهداف منشآتها.

وذكرت وسائل إعلام روسية وسلطات محلية أن عددا من المناطق الروسية فرض قيودا على مبيعات التجزئة من البنزين والديزل، عقب موجة جديدة من الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط، وسط مخاوف من انعكاسات الأضرار التي لحقت بالمنشآت على إمدادات الوقود في السوق المحلية.

وأشار بوتين إلى أن سوق الوقود الروسية لا تزال تواجه صعوبات، لكنه لفت إلى استقرار أسعار البنزين بعد بلوغها مستوياتها القصوى خلال أكتوبر الماضي.

وكانت الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية قد تراجعت وتيرتها عقب دعوة ترامب، في منتصف أكتوبر الماضي، إلى وقف استهداف البنية التحتية للطاقة لدى الجانبين، قبل أن تتجدد الهجمات بصورة ملحوظة منذ نهاية الشهر نفسه.

وأعلنت كييف أنها لن توقف استهداف منشآت الطاقة الروسية إلا إذا اتخذت موسكو خطوة مماثلة وامتنعت عن مهاجمة المنشآت الأوكرانية، في إشارة إلى تمسك الجانب الأوكراني بمبدأ الرد بالمثل في التعامل مع الهجمات على البنية التحتية للطاقة.

أوروبا تتجه لإنهاء واردات الغاز الروسي

وعلى صعيد آخر، تطرق بوتين إلى مساعي الاتحاد الأوروبي للتخلص من الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية، في ظل قرار التكتل وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي المنقول بحرا اعتبارا من الأول من يناير المقبل.

وتشير البيانات إلى أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا بلغت نحو 13.7 مليون طن خلال العام الماضي، فيما أظهرت بيانات أولية صادرة عن مجموعة بورصات لندن ارتفاع الصادرات الروسية إلى الأسواق الأوروبية بنحو 6.3% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 11.8 مليون طن.

واعتبر بوتين أن محاولات أوروبا تقليص وارداتها من الطاقة الروسية جاءت بنتائج عكسية بالنسبة لموسكو، مؤكدا أن بلاده تمكنت من توسيع أسواق تصدير الطاقة وتعزيز حضورها في أسواق بديلة، بما يقلل من تأثير القيود الأوروبية على صادراتها.

وأشار الرئيس الروسي بشكل خاص إلى تزايد الاعتماد على «طريق بحر الشمال»، الذي يمتد بمحاذاة السواحل الروسية في منطقة القطب الشمالي، باعتباره أحد المسارات الاستراتيجية التي تسعى موسكو إلى تطويرها لتعزيز حركة التجارة ونقل موارد الطاقة إلى الأسواق الخارجية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه روسيا ضغوطا متزايدة على قطاع الطاقة، نتيجة استمرار الحرب مع أوكرانيا والهجمات المتبادلة على البنية التحتية، إلى جانب القيود الغربية الرامية إلى تقليص عائدات موسكو من صادرات النفط والغاز، في حين تسعى كييف إلى استهداف مصادر التمويل والإمداد التي تدعم القدرات الروسية خلال الحرب.