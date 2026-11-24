أقام السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني المجيد، شهد حضورًا رسميًا واسعًا تصدّره الدكتور محمد فريد صالح – وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، ممثلاً عن الحكومة المصرية، وعدد من الوزراء والمسؤولين المصريين.

كما حضر الاحتفال نخبة من رجال الأعمال المصريين، وعشرات الإعلاميين والكتاب والصحفيين والمثقفين والفنانين، بالإضافة إلى عدد من السفراء العرب والأجانب، وأعضاء البعثة الدبلوماسية العُمانية بالقاهرة والطلبة العُمانيين الدارسين في مصر، ما عكس قوة العلاقات وعمق الروابط بين البلدين.

وجاءت الاحتفالية في أجواء مفعمة بعبق البخور واللبان العُماني والحضور الكثيف، وأكد السفير الرحبي في كلمته أن الاحتفال باليوم الوطني في 20 نوفمبر يمثل اعتزازًا بتاريخ السلطنة منذ تأسيس الدولة البوسعيدية عام 1744م، ومنذ ذلك التأسيس، تعاقبت عهود الأسرة البوسعيدية على حمل أمانة القيادة ومواصلة مسيرة البناء والتجديد، وتتواصل هذه المسيرة اليوم بقيادة السلطان هيثم بن طارق، مستلهمةً من إرث عُمان، ومسترشدةً برؤية عُمان 2040 في مواصلة البناء والتجديد وصنع مستقبل مستدام من النماء والازدهار.

واستعرض السفير الرحبي ما تشهده سلطنة عُمان من نهضة تنموية شاملة ومنجزات متواصلة في مختلف القطاعات، في ظل القيادة الحكيمة للسُّلطان هيثم بن طارق،وما تمضي إليه سلطنة عُمان من آفاق طموحة لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040".

وأكد السفير الرحبي أن سلطنة عُمان تواصل تنفيذ رؤية عُمان 2040، وقد أحرزت تقدمًا في عدد من المؤشرات الوطنية والدولية المرتبطة بأولوياتها؛ إذ حققت تسعة مؤشرات من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.. كما ارتقت تصنيفاتها الائتمانية لدى الوكالات الثلاث إلى الدرجة الاستثمارية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعد أن كانت دون هذه الدرجة في عام 2020. وتعكس هذه المؤشرات تطور الأداء الاقتصادي والمالي، وتحسن البيئة التشريعية والاستثمارية، مع استمرار الجهود لتعزيز هذا التقدم وتحقيق المستهدفات المستقبلية.

وأكد السفير عبد الله الرحبي، أن سلطنة عُمان تؤمن بأن الحوار سبيل لبناء الثقة وتبديد الخلافات، وأن تسوية النزاعات بالوسائل السلمية أساس لصون الأمن والاستقرار. ومن هذا المنطلق، تواصل عُمان نهجها المتوازن القائم على احترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والاحتكام إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وتؤكد سلطنة عُمان أهمية احتواء التصعيد في المنطقة، وصون أمن الدول وسلامة المدنيين، وحماية حرية الملاحة وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يراعي مصالح جميع الدول المستفيدة من الممرات البحرية الحيوية.

وأضاف الرحبي أن بلاده تؤكد أهمية اضطلاع الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن، بمسؤولياتها في صون السلم والأمن الدوليين، وتعزيز الثقة بالنظام الدولي من خلال احترام القانون الدولي وتطبيقه على الجميع. وتستدعي مواجهة التحديات المشتركة تعاونًا دوليًا يقوم على العدالة والمسؤولية واحترام الكرامة الإنسانية.

وفي هذا الإطار، أطلقت سلطنة عُمان (خطة مسقط) في 11 يونيو 2026، خلال فعالية أُقيمت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك افتتحها معالي الأمين العام للأمم المتحدة، بمشاركة دولية واسعة، حيث تهدف الخطة إلى مواجهة خطاب الكراهية والإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة والتحريض عليها، انطلاقًا من أهمية الوقاية، وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش، وتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

كما أكد السفير عبد الله الرحبي، أن العلاقات العُمانية المصرية، بما تتميز به من عراقة وعمق وشمولية، تمثل نموذجًا للعلاقات العربية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فضلًا عن التوافق في الرؤى والمواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وهو ما يشكل رصيدًا مهمًا للعمل العربي المشترك في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات.

وقال السفير الرحبي في كلمته: أن العلاقات المضرية العمانية شهدت تطورًا ملحوظًا، وانتقلت إلى آفاق أرحب من التعاون والشراكة والمصالح المشتركة.. وقد عكست الزيارات واللقاءات المتبادلة بين مسؤولي البلدين هذا التوجه، وفي مقدمتها الزيارة الأخوية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عُمان في مايو من هذا العام 2026، ولقاء السلطان هيثم بن طارق، إلى جانب الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في البلدين، والتي أسهمت في تعزيز التشاور والتنسيق وتوسيع مجالات التعاون.

وأشاد السفير الرحبي بما تحقق على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، إذ تشهد العلاقات بين عُمان ومصر تطورًا ملحوظًا، في ظل تنامي التبادل التجاري وتعدد مجالات التعاون، واتساع حضور الاستثمارات العُمانية في السوق المصرية، إلى جانب تنامي مساهمة الشركات المصرية في الاقتصاد العُماني. ويبرز قطاع التطوير العقاري بوصفه أحد المحركات الرئيسية لهذا الحراك الاقتصادي والاستثماري، بما يتيحه من فرص واسعة للشراكة وإقامة المشروعات المشتركة.

وأشار الرحبي إلى أن الزيارات المتبادلة على المستويين الرسمي والخاص، وما شهدته من لقاءات ومباحثات بين رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في البلدين، قد أسهمت في تعزيز فرص التعاون، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، بما انعكس إيجابًا على تنامي الاستثمارات وتوسّع حركة الصادرات والتبادل التجاري بين الجانبين.

ويعكس هذا الحراك ما يمتلكه البلدان من فرص واعدة ومقومات اقتصادية متنوعة، وما تحظى به الشراكة بينهما من اهتمام متزايد، بما يمهد لمزيد من المشروعات المشتركة ويعزز المصالح المتبادلة ويدعم مسيرة التنمية في البلدين.

وقد شهد الحفل أجواء احتفالية عكست عمق الروابط الأخوية ومشاعر المحبة والتقدير المتبادل بين الشعبين العُماني والمصري الشقيقين، وسط مشاركة واسعة من الحضور الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتمنّياتهم لسلطنة عُمان وقيادتها وشعبها بدوام التقدم والرخاء والازدهار.