جامعة القاهرة تستضيف لقاءً حواريًا حول «التضليل الإعلامي من مناظير متعددة» ضمن فعاليات مبادرة «جسور» بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

د. محمد سامي عبد الصادق: تنمية التفكير النقدي وتعزيز الوعي لدى الشباب يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة.

رئيس جامعة القاهرة: نحرص على إتاحة مساحات للحوار المفتوح مع الطلاب وتنمية قدرتهم على التحقق من المعلومات والتمييز بين الحقائق والأخبار الزائفة.

د. أسامة رسلان: التضليل الإعلامي لا يقتصر على نشر الأكاذيب، بل يمتد إلى اجتزاء الحقائق وتحريف سياقها وتوظيفها للتأثير في الرأي العام وتقويض الثقة المجتمعية.

في إطار حرص جامعة القاهرة على تعزيز الوعي الفكري والإعلامي لدى طلابها، وتنمية مهارات التفكير النقدي والتعامل المسئول مع المعلومات المتداولة عبر المنصات الرقمية، استضافت كلية الآداب بالجامعة لقاءً حواريًا بعنوان «التضليل الإعلامي من مناظير متعددة»، بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ضمن فعاليات مبادرة «جسور»، التي انطلقت من رحاب جامعة القاهرة، بهدف تعزيز الحوار الفكري وترسيخ قيم الانتماء والمسئولية المجتمعية لدى الشباب.

عُقد اللقاء برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واستضاف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف وأستاذ ألسنية القانون والإعلام، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن مواجهة التضليل الإعلامي تتطلب بناء وعي مستنير لدى الشباب، وتنمية قدرتهم على التفكير النقدي والتحقق من مصادر المعلومات، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تنظيم اللقاءات الحوارية التي تعزز ثقافة التثبت من الأخبار، وتدعم الاستخدام المسئول لوسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب التأكيد على أهمية تطبيق التشريعات المنظمة لمواجهة نشر الشائعات والمعلومات المضللة.

وخلال اللقاء، تناول الدكتور أسامة رسلان ظاهرة التضليل الإعلامي من جوانبها الدينية والقانونية والإعلامية والنفسية والاجتماعية، موضحًا أن خط الدفاع الأول في مواجهتها يبدأ من العقل الناقد للفرد، والالتزام بقيم التبين والتثبت قبل تداول الأخبار والمعلومات، إلى جانب الدور الذي تؤديه التشريعات في مواجهة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدد استقرار المجتمع.

واستعرض المتحدث باسم وزارة الأوقاف ثلاثة أنماط رئيسية للمعلومات المضللة، تشمل المعلومات الخاطئة التي يجري تداولها دون قصد، والمعلومات المختلقة التي تُنشر عمدًا بقصد التضليل، والمعلومات التي تستند إلى وقائع صحيحة يجري اجتزاؤها أو تحريف سياقها لتحقيق أغراض ضارة، مؤكدًا أن خطورة التضليل لا تتوقف عند تشويه الحقائق، بل تمتد إلى التأثير في اتجاهات الرأي العام وإضعاف الثقة بين أفراد المجتمع ومؤسساته.

كما تطرق الدكتور أسامة رسلان إلى الآثار النفسية والاجتماعية للتعرض المستمر للمعلومات المضللة، وما قد يترتب عليها من ارتباك وتشويش وفقدان الثقة والقدرة على التمييز بين الصحيح والزائف، مشددًا على ضرورة التحقق من مصدر المعلومات وسياقها والغرض من نشرها قبل إعادة تداولها.

وكان اللقاء قد استُهل بكلمة ترحيبية للدكتورة دينا عبد الهادي، وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نقلت خلالها تحيات الدكتورة نجلاء رأفت، عميدة الكلية، وترحيبها بالمحاضر ووفد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤكدة أهمية التعاون المشترك في تعزيز الوعي لدى الطلاب.

كما قدم الدكتور محمود عبد الغفار، أستاذ اللغة العربية وآدابها بالكلية، عرضًا تمهيديًا تناول أهمية موضوع اللقاء في ظل التحديات الإعلامية والرقمية الراهنة، والحاجة إلى إكساب الشباب أدوات التفكير والتحليل النقدي والتمييز بين الحقائق والشائعات.

وفي مستهل محاضرته، نقل الدكتور أسامة رسلان تحيات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، معربًا عن تقديره لجامعة القاهرة وكلية الآداب على استضافة اللقاء وحسن التنظيم.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الفعاليات الحوارية لمبادرة «جسور»، التي تستهدف بناء وعي شبابي مستنير، وتعزيز التواصل بين المؤسسات العلمية والدينية والثقافية، وترسيخ قيم الحوار والتفكير النقدي والمسئولية في التعامل مع المحتوى الإعلامي والرقمي.