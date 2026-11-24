أكد محافظ قنا الدكتور مصطفى سليم الببلاوي، أنه يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من الأعمال الجارية بقسم الطوارئ والعيادات الخارجية الجديد بمستشفى قنا العام، في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالمستشفى للوقف على معدلات التنفيذ النهائية وآخر التطورات الإنشائية والتجهيزات الجارية بالقسم ، تمهيدًا لدخوله الخدمة في أقرب وقت، بما يسهم في تخفيف التكدس والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي المحافظة، وذلك في حضور الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، والمهندس محمد فوزي، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، والدكتور محمد حسن طايع، مدير مستشفى قنا العام، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والصحية ومسؤولي هيئة الأبنية التعليمية.

وحرص المحافظ خلال جولته على تفقد أعمال التشطيبات النهائية بمبنى العيادات المقام على مساحة تبلغ نحو 2500 متر مربع، مشيرًا إلى الانتهاء من كافة أعمال توصيل التيار الكهربائي اللازمة للتشغيل، وموضحًا أنه يجري حاليًا العمل على توريد الفرش والأثاث الطبي اللازم وفقا لأحدث المعايير المعتمدة.

كما حرص المحافظ خلال تواجده بالمستشفى على الاستماع إلى مطالب وشكاوى عدد من المواطنين المترددين على الأقسام المختلفة، موجهًا مسؤولي الصحة وإدارة المستشفى بسرعة التعامل الفوري معها وتذليل كافة العقبات التي تواجه المرضى وذويهم، وتقديم خدمة طبية لائقة تلبّي احتياجاتهم.

وأجرى الدكتور الببلاوي، جولة تفقدية بالمنطقة المحيطة بالمستشفى، لمتابعة مستوى النظافة والانضباط المروري، استمع خلالها إلى مطالب واحتياجات عدد من المواطنين، موجها بسرعة فحص تلك المطالب والعمل على حلها الفوري بما يضمن تحقيق مطالبهم.