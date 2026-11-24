أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي، وكيل النقابة، عن توفير 200 هاتف نوكيا 105 مجانًا للصحفيين، مقدمة من شركة «اتصالات مصر»، للاستلام الفوري حتى نفاد الكمية، ضمن العرض الحصري المقدم بالتعاون بين النقابة والشركة، وذلك اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 25 نوفمبر، من خلال مفوض النقابة بالدور الأرضي.

كما تعلن النقابة عن تواجد مندوب من شركة «اتصالات مصر» يوميًا بمقر النقابة، خلال مواعيد العمل الرسمية، من العاشرة صباحًا حتى الثالثة والنصف عصرًا، لإنهاء إجراءات حيازة الخطوط الجديدة للأعضاء، دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع الشركة، ويشمل ذلك جميع المستفيدين من عروض النقابة السابقة بالتعاون مع الشركة.

ويتيح العرض للزملاء الحصول مجانًا على هاتف نوكيا 105 بشريحتين، إلى جانب خط من «اتصالات مصر» بنظام «بيزنس برو بلس 115»، ويصل الحد الأقصى إلى ثلاثة هواتف وثلاثة خطوط للعضو الواحد، مقابل اشتراك شهري قدره 145 جنيهًا لكل خط، شاملًا ضريبة القيمة المضافة، ويتضمن 5200 وحدة شهريًا و800 دقيقة مكالمات بين فريق العمل، مع الالتزام بعدم إلغاء الخط قبل مرور عامين من تاريخ الاشتراك.

وتتاح الهواتف للاستلام الفوري وفق أسبقية إنهاء الإجراءات المالية وتسليم استمارة الخصم من البدل إلى مفوض النقابة، الأستاذ محمد شوقي، بالدور الأرضي. كما يمكن للزملاء بالمحافظات، أو الذين لا يرغبون في الحضور إلى مقر النقابة، طلب الاستمارة وتوقيعها عبر تطبيق واتساب على رقم 01090042420، وطلب شحن الهاتف والخط من خلال البريد.