أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم /الثلاثاء/ مرتفعًا بمقدار (39.80) نقطة، ليصل إلى مستوى (9977.06) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (2.9) مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية "واس" لسوق الأسهم السعودية - (184) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (151) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (104) شركات.

وكانت أسهم شركات رؤوم، واتحاد الخليج الأهلية، ودرب السعودية، ودلة الصحية، وتوبي، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات حديد وطني، والكثيري، والبحر الأحمر، والحفر العربية، ورتال الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين (4.84%) و(3.91%)، فيما كانت أسهم شركات درب السعودية، ومهارة، وأمريكانا، والصناعات الكهربائية، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، ورسن، وأرامكو السعودية، و(stc)، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (80.75) نقطة، ليصل إلى مستوى (21325.00) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (18) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (1.9) مليون سهم.