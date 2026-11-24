التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية والقائمة بأعمال وزير الدولة لشؤون الإغاثة بدولة فلسطين، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الإنسانية، ومناقشة أبرز القضايا المطروحة على أجندة المنتدى، بما يسهم في دعم الفئات الأولى بالرعاية ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وأعربت الدكتورة سماح حمد عن خالص شكرها وتقديرها للدكتورة مايا مرسي على دعوتها الكريمة للمشاركة في هذا المحفل الدولي المهم، مشيدة بالتنظيم المتميز والنجاح الكبير الذي حققه المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في طرح رؤى مبتكرة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

كما وجهت الوزيرة الفلسطينية الشكر والتقدير للدولة المصرية على جهودها التاريخية والمتواصلة في دعم القضية الفلسطينية، مثمنة الدور الإنساني والإغاثي الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات العاجلة وإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.

بدورها، أكدت الدكتورة مايا مرسي عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني، مشددة على التزام وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري بمواصلة تقديم أوجه الدعم الإغاثي والإنساني كافة للأشقاء في فلسطين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية المصرية.