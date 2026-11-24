أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولة قطر الشقيقة، وذلك في استشهاد أحد منتسبي القوات البحرية الأميرية القطرية، أثناء تأدية واجبه العسكري، معربةً عن خالص التعازي لأسرته وذويه، وداعيةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وفي وقت سابق نعت وزارة الدفاع القطرية أحد منتسبي القوات البحرية الأميرية القطرية، الوكيل عريف / عمار یاسر عرفات محمد.

وذكرت الوزارة أن الوكيل عريف توفي أثناء تأدية واجبه العسكري، الاثنين، بحسب بيان عبر حسابها بمنصة "إكس".

وتقدمت وزارة الدفاع القطرية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة المتوفى وذويه.