ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الاثنين، أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الثامن، الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الثامن



وبحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية، تناول الحوار تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، إلى جانب التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر توقيع شراكة لتسريع الذكاء الاصطناعي، والتعاون في قطاع التعدين من خلال توقيع مذكرة تفاهم بشأن معالجة المعادن الحرجة.



كما بحث الجانبان تطوير العلاقات في مجال التعاون الدولي، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في أمريكا اللاتينية، مؤكدين أهمية الشراكة الدفاعية وحرية الملاحة البحرية، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وتطرق الحوار إلى آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المبذولة، والتنسيق المشترك بهدف خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وشارك في الحوار من الجانب القطري وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أحمد بن محمد السيد، وسفير قطر لدى الولايات المتحدة مشعل بن حمد آل ثاني، إلى جانب عدد من المسؤولين والمستشارين بوزارة الخارجية ومكتب رئيس مجلس الوزراء.



كما شارك من الجانب الأمريكي عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية، بينهم مستشار الوزارة دان هولر، ورئيس الموظفين مات رودس، والمتحدث الرسمي توماس بيغوت، ومساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية فيلت وايت، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى دون بلوم، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى كايل ليستون، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة لدى قطر كريستوفر هودجز.