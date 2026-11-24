أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، اليوم الثلاثاء، محذرةً من تكون شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على عدد من الطرق الحيوية، تزامناً مع استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأوضحت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أن البلاد تشهد غداً فرص تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً اعتباراً من الساعة الرابعة فجراً وحتى العاشرة صباحاً، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد، وصولاً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتةً إلى أنها قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض الطرق.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لتكون بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، فضلاً عن نشاط للرياح أحياناً تتراوح سرعتها ما بين 30 و35 كيلومتراً في الساعة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

خريطة الأمطار خلال الطقس اليوم

وعن خريطة سقوط الأمطار، خلال الطقس اليوم، كشفت الهيئة عن وجود فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريباً على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد جنوباً لتشمل مناطق من حلايب وشلاتين، وقد تكون متوسطة أحياناً بنسبة حدوث 10% تقريباً على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، فتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 23 إلى 24 درجة والصغرى 14 إلى 15 درجة، وتبلغ في السواحل الشمالية العظمى 23 إلى 24 درجة والصغرى 14 إلى 15 درجة، بينما تسجل في شمال الصعيد العظمى 24 إلى 26 درجة والصغرى 13 إلى 14 درجة، في حين تصل في جنوب الصعيد إلى 32 و33 درجة للعظمى و17 إلى 19 درجة للصغرى.

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانها بمناشدة المواطنين وقائدي المركبات ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها.