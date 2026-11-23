توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، غدًا الثلاثاء 24 نوفمبر، استمرار الأجواء المعتدلة نهارًا على شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما يسود طقس حار على جنوب الصعيد، على أن تميل الأجواء إلى البرودة ليلًا وتصبح باردة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في ظهور شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين، قد تكون متوسطة أحيانًا، بنسبة حدوث تبلغ نحو 20%، وعلى فترات متقطعة.

وتشهد أغلب أنحاء البلاد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، توقعت الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

كما يسود البحر الأحمر طقس بحري معتدل، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر، مع رياح شمالية غربية.

أما خليج السويس، فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و2.5 متر، مع اتجاه الرياح شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

العاصمة الجديدة 24 13

6 اكتوبر 25 13

بنها 23 14

دمنهور 23 13

وادى النطرون 24 15

كفر الشيخ 23 14

بلطيم 22 14

المنصورة 23 15

الزقازيق 24 15

شبين الكوم 23 14

طنطا 23 14

دمياط 22 15

بورسعيد 23 15

الاسماعيلية 24 12

السويس 24 13

العريش 23 12

رفح 23 13

رأس سدر 24 15

نخل 22 10

كاترين 21 08

الطور 26 17

طابا 26 15

شرم الشيخ 30 23

الغردقة 29 19

الاسكندرية 24 16

العلمين 24 15

مطروح 23 15

السلوم 23 14

سيوة 25 13

رأس غارب 27 18

سفاجا 29 19

مرسى علم 30 21

شلاتين 31 21

حلايب 27 21

أبو رماد 30 20

مرسى حميرة 31 20

أبرق 31 21

جبل علبة 30 20

رأس حدربة 27 19

الفيوم 24 14

بني سويف 24 14

المنيا 25 13

أسيوط 25 14

سوهاج 26 15

قنا 31 18

الأقصر 32 17

أسوان 33 19

الوادى الجديد 29 18

أبوسمبل 32 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 34 23

المدينة 33 18

الرياض 29 14

المنامة 28 22

أبوظبى 31 22

الدوحة 29 22

الكويت 31 16

دمشق 24 11

بيروت 22 19

عمان 22 11

القدس 21 13

غزة 23 17

بغداد 30 16

مسقط 29 22

صنعاء 23 05

الخرطوم 37 24

طرابلس 23 17

تونس 24 14

الجزائر 23 17

الرباط 22 13

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-



المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 11 -01

إسطنبول 10 01

إسلام آباد 24 09

نيودلهى 25 12

جاكرتا 33 24

بكين 09 -06

كوالالمبور 33 23

طوكيو 19 08

أثينا 18 08

روما 17 12

باريس 07 05

مدريد 09 06

برلين 02 -02

لندن 08 04

مونتريال 02 -04

موسكو 00 -03

نيويورك 09 01

واشنطن 13 00

نواكشوط 37 23

أديس أبابا 24 13