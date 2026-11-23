أعلنت مجموعة تقودها وحدة «إنجن» التابعة لشركة «فيتول» العالمية لتجارة السلع، أنها تتوقع بدء أعمال البناء في مشروع متكامل للغاز الطبيعي المسال وتوليد الكهرباء في جنوب أفريقيا، بتكلفة تبلغ 40 مليار راند (2.3 مليار دولار)، في أواخر عام 2028.

وأوضحت «فيتول»، في بيان اليوم الاثنين، أن تنفيذ المشروع لا يزال مرهونًا بمشاركة ناجحة في الجولة الثانية من مناقصة جنوب أفريقيا لمشروعات توليد الكهرباء باستخدام الغاز، بعدما انتهت الجولة الأولى دون الإعلان عن أي شركات مفضلة، فضلًا عن الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والبيئية اللازمة.

ويقع المشروع في مدينة ديربان الساحلية على الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا، ويتضمن محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وشبكة من خطوط الأنابيب المرتبطة بها، ومحطة لتوليد الكهرباء بقدرة 1.9 جيجاوات، باستخدام توربينات الغاز ذات الدورة المركبة.

ويضم التحالف الذي تقوده «إنجن» شركات «في تي تي آي» و«فيتول»، إلى جانب شركة «أكوا باور» السعودية.

ومن المقرر أن تبلغ الطاقة القصوى لمحطة استقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية نحو 5 مليارات متر مكعب سنويًا، بما قد يساعد جنوب أفريقيا على تلبية احتياجاتها من الغاز، في ظل التراجع السريع لإمدادات المواد الخام القادمة من موزمبيق.

وتعتمد جنوب أفريقيا، التي تحصل على معظم احتياجاتها المحلية من الغاز من موزمبيق، على استيراد الغاز الطبيعي المسال ضمن خطط تنويع مزيج الطاقة لديها، والاستعاضة عن محطات الكهرباء العاملة بالفحم، التي توفر الجزء الأكبر من الكهرباء في أكثر الاقتصادات الصناعية تقدمًا في أفريقيا.