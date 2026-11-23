قال سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس الروسي، إن روسيا قد تضطر إلى زيادة حضورها العسكري في ليبيا وتعزيز تعاونها مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وربما بالتنسيق مع مصر، وذلك على خلفية التصعيد الذي تشهده المنطقة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا التوجه يأتي نتيجة التصعيد الأخير، مؤكداً أن روسيا لا ترغب في التصعيد، لكنها ترى أنها مضطرة إلى الرد عليه.

وأوضح ماركوف أن الهجوم الذي وقع في بنغازي لم يستهدف سفينة روسية فقط، بل تعرضت بالقرب منها سفينة تحمل نفطاً روسياً ومدنيين لهجوم من القوات الأوكرانية، مشيراً كذلك إلى استهداف سفينة مدنية روسية في بحر البلطيق من قبل القوات الأوكرانية.

وأشار إلى أن هذه التطورات تعكس، من وجهة نظره، رغبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصعيد الأزمة بمناطق مختلفة، سواء في البحر المتوسط أو بحر البلطيق.

وذكر، المستشار السابق للرئيس الروسي أن زيلينسكي يسعى إلى إشعال حرب عالمية، بهدف دفع حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى الدخول في مواجهة مع روسيا، محذراً من خطورة هذا التكتيك.

