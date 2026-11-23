أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية يجب ألا يقتصر على تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا، وإنما يتعين أن يتحول إلى سياسة وقائية متكاملة تستهدف حماية الأسرة المصرية من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية قبل تفاقمها، مشيرًا إلى أن بناء شبكة أمان اجتماعي قوية يمثل أحد أهم أدوات الحفاظ على الاستقرار المجتمعي.

وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحماية الاجتماعية مسؤولية أصيلة للدولة وليست منحة، يفتح المجال أمام ضرورة تبني رؤية أكثر شمولًا تتعامل مع المخاطر التي تواجه المواطنين، ولا تنتظر وصول الأسر إلى مراحل شديدة من الاحتياج حتى تتدخل.

الوقاية من الفقر تبدأ قبل وصول الأسرة إلى دائرة الاحتياج

وأوضح عضو مجلس النواب أن الحماية الاجتماعية الفعالة لا بد أن تقوم على رصد الأسر الأكثر عرضة للتضرر من الأزمات الاقتصادية، وتطوير آليات التدخل المبكر، بما يمنع انتقال الأسر من دائرة الاستقرار النسبي إلى دائرة الفقر والعوز.

وأضاف أن المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة وتذبذب فرص العمل تفرض تطوير أدوات الحماية، لتصبح أكثر قدرة على الاستجابة السريعة للأزمات، مع ضمان وصول المساندة إلى الفئات المتضررة في التوقيت المناسب.

التعليم والصحة والتشغيل.. ثلاث ركائز لحماية الأجيال القادمة

وشدد جابر على أن الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وتوفير فرص العمل يمثل جوهر الحماية الاجتماعية المستدامة، مؤكدًا أن مواجهة الفقر لا تتحقق بالدعم المالي وحده، وإنما ببناء قدرات الإنسان وتمكينه من الحصول على فرص حقيقية لتحسين مستوى معيشته.

وأشار إلى أهمية التوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني، وربطها باحتياجات سوق العمل، خاصة للشباب والمرأة المعيلة، بما يساعد على تحويل الأسر المستفيدة من المساعدات إلى أسر قادرة على الإنتاج وتحقيق دخل مستقر.

التحول الرقمي ضرورة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

ولفت عضو مجلس النواب إلى أهمية توظيف التكنولوجيا والربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الجهات الحكومية، لتكوين صورة دقيقة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر، وتحديث بيانات المستفيدين بصورة مستمرة.

وأكد أن تطوير قواعد البيانات يسهم في تحسين كفاءة الاستهداف، وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، والحد من تكرار الاستفادة من البرامج المختلفة دون وجه حق، مع توفير آليات تظلم تضمن عدم حرمان المستحقين من حقوقهم.

الحماية الاجتماعية مسؤولية مشتركة تتطلب رؤية طويلة الأجل

واختتم النائب أحمد جابر بالتأكيد على أن نجاح منظومة الحماية الاجتماعية يتطلب تكاملًا بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب وجود خطط واضحة لقياس أثر البرامج على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي يجب أن يكون بناء مجتمع يمتلك القدرة على مواجهة الأزمات، ويحافظ على كرامة أفراده، ويوفر لهم فرصًا حقيقية لحياة أكثر استقرارًا.