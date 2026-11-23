حصل الحزب الديمقراطي الأمريكي على 258 مقعدًا في مجلس النواب، محققًا أكبر أغلبية له منذ عام 1992، بعد فوزه في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر، وفقًا لنتائج نشرتها وكالة «أسوشيتد برس» الأحد.

وجاء هذا الإنجاز عقب فوز الديمقراطي تشاك هوبارد على النائبة الجمهورية المخضرمة فيرجينيا فوكس في الدائرة الخامسة بولاية كارولاينا الشمالية، بعد إعادة فرز الأصوات، بفارق 330 صوتًا من إجمالي نحو 287 ألف صوت.

وبهذا الفوز، ارتفع إجمالي المقاعد التي كسبها الديمقراطيون إلى 44 مقعدًا على مستوى البلاد، متجاوزين مكاسب الحزب في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، عندما حصل على 40 مقعدًا خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.

وذكرت «أسوشيتد برس» أن الديمقراطيين فازوا أيضًا بـ11 مقعدًا من أصل 14 في مجلس النواب بولاية كارولاينا الشمالية، مقابل حصول الجمهوريين على 173 مقعدًا على الأقل على المستوى الوطني، بينما لا تزال أربع دوائر انتخابية دون حسم، بينها دائرتان في لويزيانا ستشهدان جولة إعادة في ديسمبر.

وتعادل النتيجة الحالية عدد المقاعد التي حصل عليها الديمقراطيون عام 1992، عندما فاز بيل كلينتون بالرئاسة، كما تتجاوز مقاعد الحزب في انتخابات عام 2008، التي شهدت فوز باراك أوباما بالرئاسة، عندما حصل الديمقراطيون على 257 مقعدًا.

وفي مجلس الشيوخ، استعاد الديمقراطيون السيطرة على المجلس بحصولهم على 56 مقعدًا من أصل 100، ما يمهد لمرحلة من الانقسام السياسي في واشنطن، مع وجود رئيس جمهوري وأغلبية ديمقراطية في غرفتي الكونغرس.

ومن المتوقع أن يركز الديمقراطيون على تشريعات تتعلق بتكاليف المعيشة والرعاية الصحية، إلى جانب ممارسة الرقابة البرلمانية على إدارة ترامب، ومتابعة التحقيقات المتعلقة بها، فضلًا عن الدفع باتجاه إنهاء الحرب الأمريكية مع إيران.

كما يُتوقع أن يتولى زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز رئاسة المجلس مع انعقاد الكونغرس الجديد في يناير، ليصبح أول أمريكي من أصول أفريقية يشغل هذا المنصب.