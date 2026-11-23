تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر 2026، إقامة مجموعة من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف البطولات المحلية والقارية، وسط اهتمام جماهيري كبير بالمباريات المرتقبة.

وتتصدر مواجهات اليوم القمة المصرية المنتظرة بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل المنافسة القوية على مراكز المقدمة.

كما تشهد منافسات الدوري المصري مواجهة الزمالك أمام الجونة، بالإضافة إلى لقاء وادي دجلة والاتحاد السكندري، بينما يخوض الهلال السعودي اختبارًا أمام نيفتشي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعلى الصعيد الأوروبي، تقام مواجهة برينتفورد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، كما يلتقي ليفانتي مع إلتشي في الدوري الإسباني، بينما تشهد منافسات الدوري الإيطالي مباراة مونزا وفيورنتينا.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

* الجونة ضد الزمالك: الساعة 5 مساءً، عبر قناة أون سبورت ماكس.

* وادي دجلة ضد الاتحاد السكندري: الساعة 5 مساءً، عبر قناة أون سبورت بلس.

* الأهلي ضد بيراميدز: الساعة 8 مساءً، عبر قناة أون سبورت.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

* برينتفورد ضد إيفرتون: الساعة 10 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 2.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

* ليفانتي ضد إلتشي: الساعة 10 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 4.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

* مونزا ضد فيورنتينا: الساعة 9:45 مساءً.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

* نيفتشي ضد الهلال: الساعة 3:45 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 1.

* العين ضد الاستقلال: الساعة 6 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 2.

* الشمال ضد الأهلي: الساعة 6 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 1.

* تراكتور ضد الوصل: الساعة 6 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 3.

* الاتحاد ضد باختاكور: الساعة 8:15 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 3.

* القوة الجوية ضد الغرافة: الساعة 8:15 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وتحظى قمة الأهلي وبيراميدز باهتمام خاص، باعتبارها واحدة من أبرز مواجهات الجولة التاسعة بالدوري المصري، في يوم كروي حافل بالمباريات المحلية والقارية