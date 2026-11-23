كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن فصل الشتاء يبدأ فلكيًا في مصر يوم الإثنين 21 ديسمبر 2026 ويستمر حتى 20 مارس 2027، محذرًا من التعرض لموجات برد مفاجئة وفرص لتكون الصقيع وأمطار غزيرة محليًا، رغم ميل المؤشرات المناخية الأولية للموسم نحو الدفء النسبي.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن المؤشرات المناخية الأولية تشير إلى ميل الموسم نحو الدفء النسبي في مصر، دون استبعاد التعرض لموجات باردة مفاجئة.

وأوضح فهيم أن التوقعات الموسمية لا تعني بالضرورة ثبات حالة الطقس طوال فصل الشتاء، إذ يمكن أن تتخلل الاتجاهات العامة نحو ارتفاع درجات الحرارة فترات قصيرة من الانخفاض الحاد، نتيجة اندفاع الكتل الهوائية الباردة وتأثر البلاد بحركة المنخفضات والمرتفعـات الجوية.

يناير وفبراير يمثلان ذروة الشتاء في مصر

وأشار إلى أن شهري يناير وفبراير يمثلان عادة ذروة الأجواء الشتوية في مصر، مع أهمية متابعة تأثير المنخفضات الجوية، خاصة المنخفض القبرصي، والمرتفع السيبيري الذي قد يدفع بكتل هوائية شديدة البرودة نحو المنطقة.

وحذر من أن الدفء النسبي المتوقع لا يعني انتهاء فرص الصقيع أو الأمطار الغزيرة محليًا، مؤكدًا أن التغيرات السريعة في درجات الحرارة ونشاط الرياح والشبورة المائية من الظواهر التي تستدعي المتابعة المستمرة لنشرات الأرصاد الجوية.