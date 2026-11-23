أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي كانج شين تشول، الاثنين، تقديم مقترح لتمديد مهمة الوحدة البحرية «تشيونجهيه» المكلفة بمكافحة القرصنة في خليج عدن، مؤكدًا أن الخطوة لا تعني انخراط سول في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أو المشاركة في المواجهات العسكرية بمضيق هرمز.

وقال الوزير، خلال حديثه أمام مشرعين، إن تمديد انتشار الوحدة البحرية يستهدف حماية السفن والمواطنين الكوريين الجنوبيين الذين يستخدمون الممر الملاحي في خليج عدن، مشددًا على أن المهمة ذات طبيعة دفاعية ولا ترتبط بالحرب الدائرة ضد إيران.

وأضاف، وفقًا لوكالة «رويترز»، أن أنشطة القرصنة في المنطقة ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يستدعي مواصلة الوجود البحري الكوري الجنوبي لحماية الملاحة البحرية ومصالح البلاد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، والاهتمام الدولي بتأمين الممرات البحرية الحيوية، وسط مخاوف من امتداد تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى حركة التجارة والشحن البحري.