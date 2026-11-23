تعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ سلسلة من الاجتماعات، خلال الفترة من الاثنين 23 نوفمبر وحتى الأربعاء 25 نوفمبر 2026، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، واستعراض طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس، بحضور ممثلي الحكومة، وذلك في إطار دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.



«المالية والاقتصادية» تناقش أعباء الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة وتطوير التحويلات الدولية

تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار اقتراحين برغبة، الأول مقدم من عضوة المجلس نيفين فارس فايق بشأن رفع الأعباء المالية الناتجة عن تأخر إجراءات الإفراج عن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين، ووقف تراكم رسوم الأرضيات خلال المراجعة.

كما تناقش اقتراح عضوة المجلس نورهان السيد عبد الحميد الشيخ بشأن تطوير نظام مصري مستقل للتحويلات الدولية يسمح بالتسوية المباشرة بالجنيه المصري مع شركاء مصر التجاريين.

