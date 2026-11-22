نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها هل أرباح السوشيال ميديا حلال أم حرام وحكم وضع الملابس غير النظيفة في الغسالة أثناء الوضوء وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.

هل أرباح السوشيال ميديا حلال أم حرام؟

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الأرباح التي يحصل عليها صناع المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الحكم يتوقف على طبيعة المحتوى الذي يقدمه الشخص ومدى فائدته للناس.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال تصريحات تلفزيوينة، اليوم الأحد، أن الأرباح الناتجة عن تقديم محتوى هادف ونافع للناس، ولا يتضمن ضررًا أو مخالفة للأخلاق، جائزة شرعًا، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل المحتوى الطبي الذي يقدمه الأطباء، والمعلومات الهندسية التي يقدمها المتخصصون، وكذلك المحتوى الديني والتربوي النافع.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن الأرباح التي تأتي من تقديم محتوى تافه لا قيمة له، أو محتوى يضر بالأخلاق ويسهم في إفسادها، لا تجوز، مؤكدًا أن العبرة ليست بمجرد استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وإنما بطبيعة ما يُنشر ويُقدم للجمهور.

وشدد الشيخ عويضة عثمان على أهمية الالتزام بالتخصص عند صناعة المحتوى، موضحًا أنه لا يصح أن يتحدث شخص في مجال لا يملك علمًا أو خبرة فيه، كأن يتناول غير المتخصصون المسائل الطبية أو النفسية ويقدمون معلومات أو تشخيصات خاطئة قد تضر بالمتابعين.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن احترام التخصص ضرورة لحماية الجمهور من المعلومات المغلوطة، وأن مشروعية أرباح السوشيال ميديا ترتبط بتقديم محتوى نافع ومسؤول، يحترم الأخلاق والتخصص ولا يتسبب في الإضرار بالآخرين.

ما حكم التسمية الابنة المولودة باسم «يقين»؟

وفي فتوى ثانية، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المتابعين بشأن حكم تسمية ابنته المنتظرة باسم «يقين»، مع اقتراب موعد ولادة زوجته، متسائلًا عما إذا كان الاسم جائزًا شرعًا.

وأوضح الشيخ أحمد وسام، أنه لا مانع شرعًا من تسمية المولودة باسم «يقين»، مؤكدًا أن الاسم يحمل معاني الثبات والرسوخ والاطمئنان.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن الاسم لا يتضمن معنى يخالف الشريعة الإسلامية، ولذلك يجوز إطلاقه على المولودة دون حرج.

حكم وضع الملابس غير النظيفة في الغسالة أثناء الوضوء

ومن جانبه، أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم وضع الملابس غير النظيفة في الغسالة أثناء الوضوء، وما إذا كان لمس الملابس التي أصابتها نجاسة يؤدي إلى انتقاض الوضوء.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن لمس الأشياء التي أصابتها نجاسة جافة لا يؤدي إلى انتقال النجاسة إذا لامست شيئًا جافًا، مؤكدًا أن النجاسة لا تنتقل في هذه الحالة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى ضرورة عدم المبالغة في التعامل مع هذه الأمور، محذرًا من فتح الباب أمام الوسوسة، التي قد تدفع بعض الأشخاص إلى الاعتقاد بأن كل ما يلمسونه أصبح متنجسًا، ومن ثم تكرار غسل أيديهم وتغيير ملابسهم دون داعٍ.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه حتى إذا كانت النجاسة رطبة وانتقلت إلى اليد، فإن ذلك لا ينقض الوضوء، وإنما يكفي غسل الموضع الذي أصابته النجاسة لإزالتها، موضحًا أن وجود النجاسة على اليد أو القدم لا علاقة له بانتقاض الوضوء ما دامت لم تخرج من جسم الشخص المتوضئ.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المرأة إذا كانت متوضئة ثم أصاب يدها بول طفلها، أو لامست نجاسة أثناء تغيير ملابس مريض أو رعايته، فإن وضوءها يظل صحيحًا، وعليها فقط غسل الموضع الذي أصابته النجاسة.