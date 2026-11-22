كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن إدارة القلعة الحمراء قررت صرف النظر عن التعاقد مع إبراهيم سامي، مدافع فريق القناة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي يصرف النظر عن ضم مدافع القناة بسبب المطالب المالية

وأكد المصدر أن مطالب نادي القناة المالية تسببت في تعثر الصفقة، بعدما اشترطت إدارة النادي الحصول على مليون و100 ألف دولار مقابل الموافقة على بيع اللاعب للأهلي خلال شهر يناير المقبل.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي ترى أن المطالب المالية لنادي القناة تمثل عائقًا أمام إتمام الصفقة، وهو ما دفع مسؤولي النادي إلى صرف النظر عن ضم المدافع خلال الميركاتو الشتوي.

وكان إبراهيم سامي قد دخل دائرة اهتمامات الأهلي في إطار سعي النادي لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات المقبلة، إلا أن المقابل المالي المطلوب من ناديه حال دون استكمال المفاوضات.