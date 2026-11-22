في خطوة جديدة تعكس تصاعد الجدل الأوروبي بشأن التعامل الثقافي مع إسرائيل، صوّت مجلس مدينة أمستردام الهولندية بأغلبية 34 صوتًا مقابل 8 أصوات، لصالح مقترح يتيح للمؤسسات الثقافية مقاطعة الفنانين الإسرائيليين، وفقًا لما أوردته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

وأثار القرار جدلًا واسعًا في الأوساط الإسرائيلية، باعتباره تطورًا جديدًا في مسار المقاطعة الثقافية لإسرائيل داخل أوروبا، وسط تباين المواقف بشأن حدود حرية المؤسسات الفنية في اختيار الفنانين المشاركين في فعالياتها.

وبحسب الصحيفة، تقدم حزب «BIJ1» اليساري بالمقترح، الذي يهدف إلى منح المؤسسات الثقافية مساحة لاتخاذ قرارات تتعلق بالتعاون مع الفنانين الإسرائيليين، في ظل الضغوط السياسية والمجتمعية المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويأتي التصويت في وقت تشهد فيه الساحة الثقافية الهولندية تحركات متزايدة للمطالبة بمقاطعة المؤسسات الإسرائيلية، حيث أعلنت مجموعة «المقاطعة الثقافية لإسرائيل» تنظيم احتجاجات جديدة أمام قاعة «كونسيرت خيباو» الملكية في أمستردام، خلال احتفالات عيد الأنوار اليهودي المقررة في 5 ديسمبر المقبل، اعتراضًا على ارتباط الحفل بالسفارة الإسرائيلية في هولندا.

ووفقًا لتقارير إعلامية هولندية، ترى المجموعة أن الشراكة مع السفارة الإسرائيلية تتعارض مع المبادئ التي وضعتها القاعة عقب الجدل الذي صاحب حفل العام الماضي، والذي شهد خلافًا بشأن مشاركة المرتل الإسرائيلي شاي أبرامسون، الذي يشغل أيضًا منصب المرتل الرئيسي بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويعكس هذا التطور اتساع نطاق الخلاف داخل المؤسسات الثقافية الأوروبية بشأن المشاركة الإسرائيلية في الفعاليات الفنية، بين اعتبارات حرية التعبير والاستقلال الفني من جهة، والمطالبات بمقاطعة إسرائيل ومؤسساتها على خلفية الحرب في غزة من جهة أخرى.