نقلت الإعلامية لميس الحديدي استغاثة أسر فلسطينية في قطاع غزة، طالبت بتوفير أقلام الأنسولين للأطفال المصابين بمرض السكري، مؤكدة أن هؤلاء الأطفال يواجهون خطر الموت في ظل النقص الحاد في الأدوية، وعدم توافر أقلام الأنسولين داخل القطاع، ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لتسهيل إدخال العلاج وإنقاذ حياتهم.

إدخال الأنسولين لغزة ضرورة قصوى.. الأطفال مش قادرين يستغنوا عنه

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ المناشدة التي وصلتها عبر البريد الإلكتروني وُجهت إلى الرئيس السيسي باسم كل طفل فلسطيني يواجه الموت، وطالبت بإصدار التوجيهات اللازمة لتسهيل إدخال أقلام الأنسولين إلى قطاع غزة، الذي يعاني من أزمة خانقة نتيجة نقص الأنسولين.

وأوضحت أن الأسر الفلسطينية أكدت في مناشدتها أن هناك أطفالًا مصابين بالسكري من النوع الأول لا يستطيعون العيش يومًا واحدًا دون الأنسولين، مشددة على أن هذا العلاج ليس خيارًا يمكن الاستغناء عنه أو تأجيله، وإنما يمثل شريان حياة لهم، وأن أي انقطاع في الحصول عليه قد يؤدي إلى مضاعفات تهدد حياتهم.

وأشارت الحديدي إلى أنها تواصلت مع المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة للاستفسار عن وضع الأنسولين والأدوية داخل القطاع، موضحة أنه أكد وجود نقص في نحو 45% من الأدوية، بسبب منع الاحتلال دخول معظم أنواعها، سواء الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة أو الأورام أو حتى الأدوية المتعلقة بالجراحات.

وشددت على أن الأزمة لا تقتصر على نقص الأدوية، إذ لا توجد أقلام أنسولين على الإطلاق داخل قطاع غزة، وهو ما يزيد خطورة الوضع على الأطفال المصابين بالسكري الذين يعتمدون على الأنسولين بصورة مستمرة ولا يمكنهم التوقف عنه.

وناشدت الحديدي الرئيس السيسي والأجهزة المصرية المختصة نقل هذه الاستغاثة والضغط على الاحتلال للسماح بإدخال الأدوية إلى القطاع، مؤكدة أن توفير الأنسولين يأتي في مقدمة الأولويات لإنقاذ الأطفال الذين يتعرضون لخطر الموت يوميًا بسبب عدم توافر العلاج.

ولفتت إلى أن الهلال الأحمر المصري يبذل قصارى جهده لإدخال المساعدات والمستلزمات إلى غزة، وأن مصر تعد من الدول القليلة التي تواصل إدخال المساعدات إلى القطاع، لكنها شددت على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بإدخال الأدوية، وعلى رأسها الأنسولين، نظرًا إلى أهميته القصوى لمرضى السكري.

واختتمت بالتأكيد على أن الحديث عن مرضى السكري يستدعي التفكير في أطفال غزة ومرضى القطاع، والتساؤل عن كيفية قدرتهم على مواصلة الحياة في ظل غياب الأدوية والعلاجات الضرورية.