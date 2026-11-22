أصدر نادي الإفريقي التونسي، بيانًا رسميًا، لجماهيره، بشأن تذاكر مباراة فريقه الكروي الأول، ضد نادي الزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وذكر الإفريقي التونسي في بيانه: "يُعلم النادي الإفريقي جماهيره الوفية أنّه لم يتلقّ إلى حدّ الآن أيّ معطيات رسمية بخصوص عدد التذاكر المخصّصة لجماهيره، بمناسبة مباراة فريقنا أمام الزمالك المصري، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف البيان: "في هذا الإطار، يؤكّد النادي أنّه ليس طرفًا، لا من قريب ولا من بعيد، في أيّ ترتيبات أو إجراءات تتعلّق بهذا الموضوع، كما أنّ كلّ ما يتمّ تداوله من أخبار ومعطيات بخصوص التذاكر لا يمثّل موقفًا رسميًا للنادي ولا يصدر عنه".

واختتم: "كما يشدّد النادي على أنّ عملية بيع التذاكر وتنظيمها لا تندرج ضمن مشمولاته، باعتباره الفريق الضيف، وهي من اختصاص الفريق المنظّم للمباراة".