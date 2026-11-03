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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منافس الزمالك فى أفريقيا.. الملعب يهزم الإفريقي في الدوري التونسي

الإفريقي التونسي
الإفريقي التونسي
حسن العمدة

تلقى النادي الإفريقي التونسي، منافس الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، هزيمة أمام الملعب التونسي بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري التونسي، والمؤجلة من الجولة الثالثة.

وحسم الملعب التونسي اللقاء لصالحه في الدقائق الأخيرة، بعدما نجح في تسجيل هدف الفوز، ليحصد ثلاث نقاط مهمة، بينما فشل الإفريقي في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

وتسببت هذه الخسارة في تراجع النادي الإفريقي إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري التونسي، بعدما توقف رصيده عند 12 نقطة، ليبتعد بفارق خمس نقاط عن اتحاد بن قردان متصدر المسابقة، مع امتلاكه مباراة مؤجلة.

وتأتي الهزيمة في توقيت مهم بالنسبة للنادي الإفريقي، الذي يواصل استعداداته للمنافسات المقبلة، وعلى رأسها مواجهاته المرتقبة أمام الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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