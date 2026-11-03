رائد فضاء أمريكي يدلي بصوته في الانتخابات من محطة الفضاء الدولية

أدلى رائد الفضاء الأمريكي أنيل مينون بصوته في الانتخابات الأمريكية أثناء تواجده في محطة الفضاء الدولية، وذلك حسبما أعلن في منشور له على منصة "إكس".

وقال مينون - حسبما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء - إنه تمكن من الإدلاء بصوته في مقاطعة "هاريس" بولاية "تكساس" من خلال ملء استمارة إلكترونية عبر جهاز الكمبيوتر الخاص به وإرسال بطاقة الاقتراع إلكترونيا إلى مسئولي الانتخابات بطريقة آمنة.

وأضاف مينون في منشوره "نعم، يمكنك التصويت حتى من الفضاء! فقد حظي أفراد الطاقم الأمريكي الثلاثة على متن محطة الفضاء الدولية بفرصة المشاركة في التصويت، حيث ملأنا بطاقات اقتراع إلكترونية وأرسلناها بأمان إلى المسئولين الانتخابيين".