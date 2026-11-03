غياب النجم ليونيل ميسي عن قائمة منتخب الأرجنتين أمام أوروغواي وكوستاريكا

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، قائمة اللاعبين المستدعين لخوض المباريات الودية بين أوروغواي وكوستاريكا، خلال فترة التوقف الدولية المقبلة، والتي شهدت غياب النجم ليونيل ميسي، للمرة الأولى بعد إعلان اعتزاله كرة القدم الدولية مع راقصي التانغو.

وشهدت القائمة استدعاء عدد من أبرز نجوم المنتخب الأرجنتيني، على رأسهم إيميليانو مارتينيز، وإنزو فيرنانديز، وأليكسيس مكاليستر، وليساندرو مارتينيز، وجوليان ألفاريز، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يسعى سكالوني إلى منحهم الفرصة لإثبات قدراتهم.

كما شهدت القائمة تواجد أليكسيس مكاليستر، نجم ليفربول، ضمن اختيارات المدرب، ضمن استعدادات المنتخب للمباريات المقبلة

وجاءت قائمة منتخب الأرجنتين كالتالي:-