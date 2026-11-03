استنفار أمني في اليونان..تهديد بوجود قنبلة على متن سفينة سياحية متجهة إلى إسرائيل وعلى متنها 940 راكبًا

أدى تهديد بوجود قنبلة على متن سفينة سياحية متجهة إلى إسرائيل، الثلاثاء، إلى إطلاق عملية أمنية في ميناء جزيرة سيروس اليونانية، بعدما ادعى شخص مجهول وجود عبوة ناسفة مثبتة بهيكل السفينة، وفقًا للسلطات اليونانية.

تهديد بوجود قنبلة



وكان من المقرر أن تبحر السفينة «كراون آيريس»، التي ترفع علم بنما، إلى مدينة حيفا وعلى متنها 940 راكبًا و597 فردًا من أفراد الطاقم، عندما ورد التهديد.



وشارك أفراد من خفر السواحل، بمساعدة كلب مدرب على كشف المتفجرات وغواص خاص، في تفتيش السفينة، فيما جرى نشر وحدة متخصصة من خفر السواحل في موقع الحادث.



وأظهرت الفحوصات الأولية عدم وجود أي عبوة ناسفة. ومن المتوقع وصول خبراء من خفر السواحل في الساعة 9:30 مساءً بالتوقيت المحلي، لإجراء مزيد من عمليات التفتيش قبل السماح للسفينة باستئناف رحلتها.



وفي سياق متصل، تلقت سبع رحلات جوية على الأقل في أوروبا تهديدات بوجود قنابل، الثلاثاء، ما تسبب في اضطرابات بالمطارات، رغم عدم العثور على أي عبوات ناسفة.