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إحالة أوراق سيدة للمفتي بتهمة قتل طفل وزوجها في كفر شكر.. والنطق بالحكم 2 ديسمبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة أوراق سيدة للمفتي بتهمة قتل طفل وزوجها في كفر شكر.. والنطق بالحكم 2 ديسمبر

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قررت محكمة جنايات مستأنف بنها، الدائرة الأولى، إحالة أوراق ربة منزل متهمة بقتل نجل شقيق زوجها وزوجها في واقعتين منفصلتين بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل عبد السلام، ومايكل أمين جرجس، وأمانة سر علي القلشي.


وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى اتهام المتهمة «آية أ. م»، 19 سنة، ربة منزل، مقيمة أبو نجاح مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بقتل الطفل "عبد الرحمن إلهامي "، نجل شقيق زوجها، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعدما استدرجته إلى مسكنها بزعم رؤيته شيئا، ثم خنقته باستخدام سلك شاحن، حتى فارق الحياة، وفقا لما ورد بأمر الإحالة.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 8941 لسنة 2024 جنح مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 4509 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنها في يوم 2 / 5 / 2024 بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل الطفل، وأعدت لتنفيذ جريمتها، مستغلة براءته وصغر سنه، قبل أن تستدرجه إلى مسكنها وتطبق سلك شاحن حول عنقه، قاصدة إزهاق روحه، كما أسند إليها إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
أما القضية الثانية، فتتعلق باتهام المتهمة بقتل زوجها محمود محمد ، عمدا مع سبق الإصرار، يوم 26 مايو 2024، بدائرة مركز شرطة كفر شكر، إثر خلافات سابقة بينهما.
وأوضح أمر الإحالة في القضية رقم 8193 لسنة 2024 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 3722 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة أعدت سيخا حديديا، وما إن ظفرت بزوجها حتى انهالت عليه بعدة ضربات، استقرت اثنتان منها بوجهه والثالثة بصدره، ما أحدث إصاباته التي أودت بحياته، وفقا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية، مع اتهامها بإحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
وكانت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، قد سبق أن قضت بالإعدام شنقا بحق المتهمة في القضية الأولى، وذلك عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، قبل أن تنظر محكمة جنايات مستأنف بنها القضية وتقرر إحالة أوراقها للمفتي مجددا، مع تحديد جلسة الثاني من ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

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