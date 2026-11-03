أب يتهم شقيقه بالاعتداء على طفلته بالقليوبية

شهدت منطقة عزبة رستم بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة اعتداء على طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بعدما اتهم والدها شقيقه بالتعدي عليها، وذلك عقب شكوى الصغيرة من آلام وتعب، انتهت بكشف طبي أثار شكوك الأسرة بشأن تعرضها للاعتداء.



وتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من شخص يُدعى «س. م»، اتهم فيه شقيقه بالتعدي على ابنته الطفلة.



وبالفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الطفلة شعرت بآلام وتعب، ما دفع أسرتها إلى اصطحابها لإجراء الكشف الطبي لدى إحدى الطبيبات، التي اشتبهت في تعرضها للاعتداء، وأبلغت الأسرة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبسؤال الطفلة، أقرت بتعرضها للاعتداء على يد عمها،( شقيق والدها)، وذكرت أنه جردها من ملابسها واعتدى عليها أكثر من مرة.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر الاتهامات المنسوبة إليه.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان مدى تعرضها للاعتداء.