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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انخفاض البيض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

استقرت  أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بعد انخفاضات طفيفة بدأت تلامس سعر كيلو الدواجن خاصة البيضاء ا ليصل سعر الكيلو ل  75جنيهًا للكيلو بالمزرعة بعدما كان سعرها 72 جنيهًا أمس . 

أسعار الدواجن اليوم

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حيث وصل سعر الكيلو ل 73 جنيهًا بالمزرعة  ،وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها   كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات ليصل سعر الكيلو بالمزرعة ل 65 جنيهًا،  لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيه .

كذلك  ارتفع  سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  105 جنيه بعدما كان سعرها 102 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك 120جنيهًا.

كذلك ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة عند 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 132 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما استقر سعر كيلو البانيه اليوم لـيتراوح بين 190 و  220 جنيهًا في بعض المحلات أى ارتفع مايقرب من 20 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70 لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وانخفض سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100جملة لتصل للمستهلك بسعر 115 بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 90 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 95 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيه جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيهات .

ومن جانبه ، من جانبه ، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن قطاع الدواجن يواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة تراجع أسعار البيع عن تكلفة الإنتاج خلال الأشهر الماضية، رغم وفرة الإنتاج وزيادة المعروض في الأسواق، محذرًا من تأثير ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف النقل على المربين واستمرارهم في العملية الإنتاجية.

قطاع الدواجن

وقال الزيني خلال تصريحات ل"صدي البلد " إن طبيعة قطاع الدواجن تختلف عن قطاعات أخرى، نظرًا لأن الدواجن الحية والبيض الطازج من السلع سريعة التداول التي تُباع يوميًا، ولا يمكن تأجيل طرحها في الأسواق بعد اكتمال دورة الإنتاج، وهو ما يجعل المنتجين أكثر تأثرًا بأي اختلال بين العرض والطلب.

وأضاف" نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أن متوسط سعر طبق البيض خلال الأشهر التسعة الماضية بلغ نحو 84 جنيهًا، بما يقل عن تكلفة الإنتاج بأكثر من 15 جنيهًا، فيما سجل متوسط سعر كيلو الدواجن نحو 64 جنيهًا، بانخفاض عن التكلفة يقدر بنحو 10 جنيهات للكيلو، الأمر الذي فرض أعباء كبيرة على المربين.

وشدد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أن تحقيق التوازن في الأسعار يرتبط باستمرار المنتجين في العمل والإنتاج، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار السوق يتطلب ضمان قدرة المربين على مواصلة دورات الإنتاج، بما يسهم في الحفاظ على وفرة المعروض وتلبية احتياجات المواطنين.

تراجع أسعار الدواجن والبيض رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج

وأوضح الزيني أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا خلال الأسبوعين الماضيين، حيث انخفض سعر الكيلو في المزرعة من نحو 84 جنيهًا إلى ما يتراوح بين 73 و74 جنيهًا، كما تراجع سعر طبق البيض من 115 جنيهًا إلى نحو 105 جنيهات، ووصل في بعض التعاملات إلى 100 جنيه.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النقل انعكس على تكلفة الأعلاف، التي شهدت زيادة بنحو 15% خلال الأسابيع الأربعة الماضية، لافتًا إلى أن الأعلاف تمثل نحو 70% من إجمالي تكلفة إنتاج الدواجن، وتعتمد الصناعة بدرجة كبيرة على الذرة والصويا المستوردتين.

وأضاف أن هذه الزيادات تضع ضغوطًا إضافية على المربين، خاصة في ظل تراجع أسعار البيع حاليًا، وهو ما يزيد الفجوة بين التكلفة الفعلية للإنتاج والعائد الذي يحصل عليه المنتج.

 تكلفة كيلو الدواجن قد تتجاوز 80 جنيهًا

وحول توقعاته للأسعار خلال الفترة المقبلة، أوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن حركة الأسعار ستظل مرتبطة بالعرض والطلب، مشيرًا إلى أن وفرة الإنتاج قد تحد من حدوث تغيرات سعرية كبيرة، لكن ارتفاع تكاليف مستلزمات 

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