بيطري القليوبية يضبط 19 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال أكتوبر

أعلنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، ضبط 19 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال الحملات الرقابية التي شنتها على أماكن بيع وتداول وحفظ المنتجات الغذائية بمختلف أنحاء المحافظة، خلال شهر أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في إطار جهود مديرية الطب البيطري بالقليوبية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة.



وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، و الدكتور محمد سعد، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء بالقليوبية.

وأكدت مديرية الطب البيطري استمرار الحملات الرقابية المشتركة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط المخالفات والتصدي لمحاولات تداول المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.