قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تضرب أمريكا إيران بالسلاح النووي؟.. يسري أبو شادي يكشف مفاجأة بشأن جبل الفأس
مساعد رئيس الوزراء: برنامج الطروحات يشهد منهجية جديدة لحوكمة الأصول المملوكة للدولة
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية الإثنين 2 نوفمبر 2026
«جيوب المصريين خارج التغطية».. مواطنون ضد الغلاء: 15 ألف جنيه شهريًا لا تكفي أسرة من 4 أفراد
20 هزة أرضية تضرب كاليفورنيا في يوم واحد.. احتمالات "الزلزال المدمر" ترتفع إلى 75%
محافظ كفرالشيخ يكرم «ميار الشوربجي» بعد تتويجها بطلة «تحدي القراءة العربي» والأولى على الوطن العربي
أشرف بن شرقي يقود الأهلي لفوز قاتل أمام المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر
مصطفى يونس لصدى البلد : بيراميدز أحسن فرقة في الدوري.. والأهلي لازم يقتدي بالزمالك
أحمد موسى يوضح حقيقة تحديد كميات البنزين بعد تطبيق منظومة مراقبة الوقود
أحمد موسى: يجب الاستعداد لتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.. ويكشف تفاصيل منظومة مراقبة الوقود
أسامة كمال: تهريب الوقود يرفع سعر لتر السولار إلى 70 جنيهًا في بعض المناطق
رئيس جامعة المنصورة : مشروع (TIER1) فرصة تاريخية للتأهل ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نائبا عن رئيس الوزراء.. وزير الأوقاف يشارك في الاحتفال بذكرى ثورة التحرير الجزائرية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أحمد سعيد

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، نائبًا عن دولة رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفالية التي أقامتها سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة، بفندق ماريوت بالزمالك، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية، تحت شعار: «نوفمبر ذاكرة وطن ومستقبل أمة».

حضر الاحتفالية السفير محمد سفيان براح، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة؛ والسفير نبيل فهمي، أمين عام جامعة الدول العربية؛ وحسن رداد، وزير العمل؛ وسعيد سعيود، وزير النقل الجزائري؛ ومحمد بو سليماني، وزير الاتصال الجزائري؛ وإيهاب فهمي، نائبًا عن بدر عبد العاطي، وزير الخارجية؛ والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة. 

كما حضر أيضا عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق؛ والدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية - رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية؛ والدكتور علي فخر، أمين الفتوى - رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إلى جانب عدد من السفراء والدبلوماسيين والقناصلة والمثقفين وعلماء الدعوة والشخصيات العامة.

وزير الأوقاف: مصر والجزائر جمعتهما مواقف التضامن في معركتي التحرير والكرامة

واستُهلت الاحتفالية بعزف النشيدين الوطنيين لجمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أعقبه عرض فيلم تسجيلي تناول تاريخ نضال الشعب الجزائري من أجل التحرير والاستقلال.

وفي كلمته الافتتاحية، استعرض السفير محمد سفيان براح تاريخ الثورة الجزائرية ونضال الشعب الجزائري من أجل تحرير وطنه، مشيرًا إلى وقوف مصر إلى جانب الجزائر ودعمها لقضيتها. كما تناول أهداف الثورة وأهمية الحفاظ على مكتسباتها، مؤكدًا ضرورة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحريته، وصون الحقوق على أساس العدل والسلام، والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق الشعوب.

ومن جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن اعتزازه بالمشاركة في الاحتفالية نائبًا عن دولة رئيس مجلس الوزراء، وتقدم بخالص التهنئة إلى القيادة الجزائرية حكومةً وشعبًا بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة المجيدة، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تستحضر إرادة شعب تمسك بحقه في الحرية والكرامة والاستقلال.

وأكد الوزير أن مصر والجزائر جمعتهما، إلى جانب روابط الجغرافيا واللغة والدين والثقافة، مواقف تاريخية من التضامن والتعاون، موضحًا أن القاهرة كانت مركزًا مهمًّا لنشاط جبهة التحرير الوطني الجزائرية في الخارج، واحتضنت ممثلي الثورة ووفودها، وأسهمت في دعم تحركاتها السياسية والدبلوماسية والتعريف بقضيتها على المستوى الدولي.

وأشار إلى الدور الذي أدته الإذاعة المصرية، ولا سيما إذاعة «صوت العرب»، في التعريف بالثورة الجزائرية وإيصال صوت المجاهدين إلى الشعوب العربية، ودعم الروح المعنوية للشعب الجزائري، إلى جانب مساندة مصر حق الجزائريين في تقرير مصيرهم واستعادة استقلالهم.

وأضاف أن الجزائر الشقيقة بادلت مصر مواقف الدعم والتضامن، وكان للرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين والشعب الجزائري دور بارز في مساندة مصر خلال حرب أكتوبر ١٩٧٣، حيث بذل بومدين جهودًا دبلوماسية لتأمين إمدادات السلاح، وسافر إلى موسكو لإقناع القيادة السوفيتية بتسريع إمدادات الأسلحة إلى الجيش المصري، مع التعهد بتوفير التمويل اللازم، فضلًا عن مشاركة القوات الجزائرية في الحرب.

وأوضح أن هذه المواقف تجسد عمق العلاقات بين البلدين، فمصر التي ساندت الجزائر في طريق استقلالها وجدت الجزائر إلى جوارها في معركة استرداد أرضها وكرامتها، مؤكدًا أن التضامن بين الأشقاء وحفظ الأوطان والتعاون على البناء قيم راسخة ينبغي أن تتوارثها الأجيال.

وفي سياق متصل، أشار وزير الأوقاف إلى استضافة الوزارة، خلال الشهر الماضي، دورة تدريبية للأئمة الجزائريين، بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الجزائرية، في إطار تعزيز التعاون العلمي والدعوي بين البلدين، موضحًا أن الدورة أكدت مستوى متميزًا من التفاعل العلمي والحرص على تبادل الخبرات، وأسهمت في تعزيز أواصر الأخوة بين المشاركين. كما لفت إلى ما شهدته ختام الدورة من كلمات ومشاعر أخوية عبّرت عنها إحدى الواعظات الجزائريات.

السفير الجزائري: نوفمبر ذاكرة وطن ومستقبل أمة.. ومصر وقفت بجانب شقيقتها الجزائر

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على اعتزاز مصر بتاريخها المشترك مع الجزائر، وبالعلاقات الأخوية التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأخاه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على هذه العلاقات وتعزيزها بين الأجيال المتعاقبة. وقال: «كل عام وأنتم بخير، وتحيا الجزائر العظيمة حرة أبية، وتحيا مصر العظيمة أبية كريمة عزيزة».

وفي ختام الاحتفالية، أعرب السفير الجزائري عن شكره وتقديره لوزير الأوقاف على كلمته، التي تناولت عمق العلاقات التاريخية ومواقف التضامن المتبادل بين مصر والجزائر.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف وزير الأوقاف يشارك في الاحتفال بالذكرى الـ 72 لثورة التحرير الجزائرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلا من أسبوعين

الاهلي

الليلة .. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

الدولار

تراجع أمام الجنيه.. انخفاض سعر الدولار في البنوك اليوم

ترشيحاتنا

سيد عبد الحفيظ ومحمد عادل

لقاء بين سيد عبد الحفيظ ومحمد عادل على هامش مباراة الأهلي والمقاولون العرب

أشرف بن شرقي

أسامة حسن يكشف كلمة السر وراء هدف بن شرقي أمام المقاولون العرب

الأهلى

مدرب مصري أم أجنبي؟.. محسن صالح يكشف اختياره لخلافة عموتة

بالصور

نقص فيتامين د.. تحذير من تأثيره على المناعة والذاكرة

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

4 مشروبات تساعدك في الحصول على فيتامين د

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

طريقة عمل صينية قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة في الفرن

قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة

غطاء وقع جوه الزجاجة ومش عارفة تطلعيه؟ حيلة بسيطة للتعامل مع المشكلة

غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة

فيديو

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

المزيد