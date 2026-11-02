وزير الأوقاف: مصر والجزائر تجمعهما مواقف تاريخية من التضامن والتعاون

أكد وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري أن مصر والجزائر جمعتهما مواقف تاريخية من التضامن والتعاون، مشيرًا إلى أن القاهرة كانت مركزًا مهمًّا لنشاط جبهة التحرير الوطني الجزائرية في الخارج، واحتضنت ممثلي الثورة ووفودها، وأسهمت في دعم تحركاتها السياسية والدبلوماسية والتعريف بقضيتها على المستوى الدولي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الأوقاف، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفالية التي أقامتها سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالقاهرة، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية، تحت شعار «نوفمبر ذاكرة وطن ومستقبل أمة».

وأعرب الوزير عن اعتزازه بالمشاركة في الاحتفالية نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، وتقدم بخالص التهنئة إلى القيادة الجزائرية حكومةً وشعبًا بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة المجيدة، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تستحضر إرادة شعب تمسك بحقه في الحرية والكرامة والاستقلال.

وأوضح أن الإذاعة المصرية، ولا سيما إذاعة «صوت العرب»، أدت دورًا مهمًّا في التعريف بالثورة الجزائرية وإيصال صوت المجاهدين إلى الشعوب العربية، ودعم الروح المعنوية للشعب الجزائري، إلى جانب مساندة مصر حق الجزائريين في تقرير مصيرهم واستعادة استقلالهم.

وأكد وزير الأوقاف أن هذه المواقف تجسد عمق العلاقات بين البلدين، مشددًا على أن التضامن بين الأشقاء وحفظ الأوطان والتعاون على البناء قيم راسخة ينبغي أن تتوارثها الأجيال.

وفي سياق متصل، أشار وزير الأوقاف إلى استضافة الوزارة، خلال الشهر الماضي، دورة تدريبية للأئمة الجزائريين، بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الجزائرية، في إطار تعزيز التعاون العلمي والدعوي بين البلدين، موضحًا أن الدورة أكدت مستوى متميزًا من التفاعل العلمي والحرص على تبادل الخبرات، وأسهمت في تعزيز أواصر الأخوة بين المشاركين، كما لفت إلى ما شهدته ختام الدورة من كلمات ومشاعر أخوية عبّرت عنها إحدى الواعظات الجزائريات.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على اعتزاز مصر بتاريخها المشترك مع الجزائر، وبالعلاقات الأخوية التي تجمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخاه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على هذه العلاقات وتعزيزها بين الأجيال المتعاقبة.

من جانبه، استعرض سفير الجزائر بالقاهرة محمد سفيان براح تاريخ الثورة الجزائرية ونضال الشعب الجزائري من أجل تحرير وطنه، مشيرًا إلى وقوف مصر إلى جانب الجزائر ودعمها لقضيتها، كما تناول أهداف الثورة وأهمية الحفاظ على مكتسباتها، مؤكدًا ضرورة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحريته، وصون الحقوق على أساس العدل والسلام، والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق الشعوب.

وفي ختام الاحتفالية، أعرب السفير الجزائري عن شكره وتقديره لوزير الأوقاف على كلمته، التي تناولت عمق العلاقات التاريخية ومواقف التضامن المتبادل بين مصر والجزائر.

م ا / ح م ز