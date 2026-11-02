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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية الإثنين 2 نوفمبر 2026

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية الاثنين 2 نوفمبر 2026
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية الاثنين 2 نوفمبر 2026
عبد الفتاح تركي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تراجعًا في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، بالتزامن مع انخفاض الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

وتراوحت أسعار شراء الريال السعودي في البنوك الواردة في التحديث بين 14.62 جنيه و14.86 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 14.76 جنيه و14.88 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة في البيانات الواردة.

ويحظى سعر الريال السعودي باهتمام واسع من المواطنين، خاصة الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وكذلك الأشخاص الذين يحتاجون إلى تدبير العملة السعودية، وهو ما يدفع الكثيرين إلى متابعة تحركات أسعار الصرف بصورة مستمرة، والتعرف على أحدث أسعار الشراء والبيع داخل البنوك المصرية قبل إتمام عمليات تحويل العملات.

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سعر الريال السعودي اليوم

ما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري «NBE» خلال تعاملات الاثنين 2 نوفمبر 2026 نحو 14.68 جنيه للشراء، و14.79 جنيه للبيع.

ويتابع المتعاملون أسعار العملات داخل البنك الأهلي المصري باعتباره أحد البنوك التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين، خاصة الراغبين في تدبير الريال السعودي لأغراض السفر والعمرة أو إجراء التحويلات المالية.

ويعكس سعر الشراء القيمة التي يحصل عليها العميل عند بيع الريال السعودي للبنك، بينما يمثل سعر البيع المبلغ الذي يدفعه العميل للحصول على العملة السعودية من البنك.

كم سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر «BM» اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 نحو 14.68 جنيه للشراء، و14.78 جنيه للبيع.

ويأتي سعر الريال السعودي في بنك مصر ضمن أسعار الصرف التي يتابعها المواطنون الراغبون في شراء العملة السعودية، خاصة مع استمرار الاهتمام بتحركات أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري.

وتختلف أسعار الشراء والبيع بين البنوك العاملة في السوق المصرفية، وهو ما يجعل متابعة التحديثات المعلنة من كل بنك أمرًا مهمًا قبل تنفيذ عمليات شراء أو بيع الريال السعودي.

سعر الريال القطري في مصر اليوم

ما سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس «SCB» خلال تعاملات اليوم الاثنين نحو 14.70 جنيه للشراء، و14.80 جنيه للبيع.

ويأتي هذا السعر ضمن مستويات التداول المعلنة للعملة السعودية في البنوك المصرية، بالتزامن مع التغيرات التي شهدتها أسعار الصرف مقابل الجنيه خلال التعاملات المصرفية.

كم سجل الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي؟

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB» اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 نحو 14.86 جنيه للشراء، و14.88 جنيه للبيع.

وتندرج هذه الأسعار ضمن التحديثات الخاصة بأسعار العملات في القطاع المصرفي المصري، والتي يحرص العملاء على متابعتها للتعرف على قيمة الريال السعودي عند تنفيذ معاملات الصرف.

ما سعر الريال السعودي في بنك نكست اليوم؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك نكست «NXT» خلال تعاملات الاثنين 2 نوفمبر 2026 نحو 14.75 جنيه للشراء، و14.80 جنيه للبيع.

ويأتي سعر العملة السعودية في البنك ضمن قائمة الأسعار المعلنة في عدد من البنوك المصرية، التي تشهد اختلافات في مستويات الشراء والبيع وفقًا لأسعار الصرف المعمول بها لدى كل بنك.

كم سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB؟

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB» اليوم الاثنين نحو 14.73 جنيه للشراء، و14.78 جنيه للبيع.

ويتابع عملاء البنك أسعار العملات الأجنبية والعربية، ومن بينها الريال السعودي، للتعرف على أحدث مستويات الصرف مقابل الجنيه المصري، خاصة في ظل ارتباط الطلب على العملة السعودية باحتياجات السفر والتحويلات المالية.

ما سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية «ALEXBANK» خلال تعاملات اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 نحو 14.66 جنيه للشراء، و14.76 جنيه للبيع.

وتأتي هذه الأسعار ضمن التحديثات المصرفية للعملة السعودية، التي تشهد اهتمامًا من المواطنين الراغبين في معرفة قيمة الريال مقابل الجنيه قبل إجراء عمليات الشراء أو البيع.

سعر الريال السعودي في مصر

كم سجل الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي HSBC؟

وصل سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي «HSBC» اليوم الاثنين إلى 14.76 جنيه للشراء، و14.78 جنيه للبيع.

ويأتي ذلك في إطار التباين بين أسعار شراء وبيع العملة السعودية لدى البنوك المصرية، وهو ما يدفع العملاء إلى مقارنة الأسعار المعلنة قبل اختيار البنك الذي يجرون من خلاله معاملاتهم المصرفية.

ما سعر الريال السعودي في المصرف العربي اليوم؟

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي «AIB» خلال تعاملات الاثنين 2 نوفمبر 2026 نحو 14.75 جنيه للشراء، و14.79 جنيه للبيع.

وتعد متابعة أسعار الصرف داخل المصارف المختلفة من الأمور التي تهم الراغبين في تدبير العملة السعودية، خاصة مع تغير الأسعار من بنك إلى آخر.

كم سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي «ABK» نحو 14.74 جنيه للشراء، و14.77 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة في تحديثات اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026.

وتأتي هذه الأسعار ضمن قائمة البنوك التي يتابع المواطنون من خلالها تطورات سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري.

ما سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي؟

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي «EG Bank» اليوم الاثنين نحو 14.74 جنيه للشراء، و14.79 جنيه للبيع.

ويحرص المهتمون بأسعار العملات على متابعة تحديثات البنك المصري الخليجي إلى جانب البنوك الأخرى، للتعرف على مستويات شراء وبيع الريال السعودي في السوق المصرفية المصرية.

كم سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان «HDB» خلال تعاملات الاثنين 2 نوفمبر 2026 نحو 14.73 جنيه للشراء، و14.78 جنيه للبيع.

وتأتي هذه الأسعار ضمن التحديثات المعلنة للعملة السعودية مقابل الجنيه، والتي تحظى باهتمام المواطنين الراغبين في تدبير احتياجاتهم من الريال السعودي.

ما سعر الريال السعودي في بنك فيصل اليوم؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل «Faisal» نحو 14.68 جنيه للشراء، و14.78 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة في تحديث الاثنين 2 نوفمبر 2026.

ويأتي سعر الريال في البنك ضمن مستويات التداول المعلنة في القطاع المصرفي، التي يتابعها العملاء قبل تنفيذ معاملات شراء العملة السعودية أو بيعها.

سعر الريال السعودي

كم سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي «AAIB» اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 نحو 14.62 جنيه للشراء، و14.78 جنيه للبيع.

ويأتي ذلك ضمن قائمة أسعار الصرف المعلنة في البنوك المصرية، والتي تظهر اختلافًا في قيمة شراء وبيع الريال السعودي بين المؤسسات المصرفية.

لماذا يهتم المواطنون بمتابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه؟

يرتبط الاهتمام بسعر الريال السعودي بعدد من الاحتياجات المالية والمعيشية للمواطنين، وفي مقدمتها السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، إلى جانب احتياجات المسافرين والعاملين والمتعاملين بالعملة السعودية.

ويحرص الراغبون في أداء العمرة على متابعة أسعار الريال داخل البنوك، للتعرف على تكلفة تدبير المبالغ المطلوبة قبل السفر، خاصة أن أي تغير في سعر الصرف ينعكس على قيمة الجنيه اللازمة للحصول على العملة السعودية.

كما تدفع تحركات أسعار العملات مقابل الجنيه المصري المواطنين إلى متابعة التحديثات المصرفية بصورة مستمرة، ومقارنة أسعار الشراء والبيع بين البنوك المختلفة، للتعرف على تكلفة تنفيذ معاملات الصرف.

سعر الريال القطري في مصر اليوم

ويأتي تراجع سعر الريال السعودي في عدد من البنوك خلال تعاملات الاثنين 2 نوفمبر 2026 بالتزامن مع انخفاض الدولار الأمريكي أمام الجنيه، عقب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن تحركات سوق الصرف خلال التعاملات.

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