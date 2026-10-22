سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية، وفقًا للأسعار الواردة، ليسجل في البنك الأهلي المصري 14.75 جنيه للبيع و14.65 جنيه للشراء، بينما بلغ سعره في البنك المركزي المصري 14.76 جنيه للبيع و14.72 جنيه للشراء، مع اختلافات محدودة بين أسعار البيع والشراء في البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وتشمل أسعار الريال السعودي اليوم عددًا من البنوك، من بينها البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان ومصرف أبو ظبي الإسلامي، إذ تتباين الأسعار المعلنة من بنك إلى آخر وفقًا للبيانات الواردة لكل مؤسسة مصرفية.

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وتحظى متابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري باهتمام المواطنين، خاصة الراغبين في معرفة أسعار شراء العملة السعودية وبيعها داخل البنوك، ولذلك يستعرض التقرير أسعار الريال السعودي المسجلة في البنوك المذكورة خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، مع توضيح سعر البيع وسعر الشراء في كل بنك.

كم سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 نحو 14.76 جنيه للبيع و14.72 جنيه للشراء.

ويأتي سعر الريال السعودي في البنك المركزي ضمن الأسعار الواردة في بيانات التعاملات المصرفية لهذا اليوم، ويتيح الاطلاع على سعري البيع والشراء معرفة القيمة المحددة لكل منهما عند التعامل بالعملة السعودية.

وتختلف أسعار العملات بين البنوك، وهو ما يجعل متابعة الأسعار المعلنة في المؤسسات المصرفية المختلفة مهمة للراغبين في إجراء عمليات شراء الريال السعودي أو بيعه مقابل الجنيه المصري.

ما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم؟

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 نحو 14.75 جنيه للبيع و14.65 جنيه للشراء.

ويعكس هذا السعر قيمة الريال السعودي وفق الأسعار الواردة للبنك الأهلي المصري، الذي يُعد من البنوك المشمولة بمتابعة أسعار العملة السعودية في السوق المصرفية المصرية.

ويستطيع المهتمون بأسعار الصرف مقارنة سعر البيع بسعر الشراء المعلن في البنك، مع مراعاة أن الأسعار قد تختلف بين المؤسسات المصرفية الأخرى.



كم يبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم؟

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 إلى 14.74 جنيه للبيع و14.64 جنيه للشراء.

وتوضح هذه الأسعار وجود اختلاف محدود بين سعر الريال السعودي في بنك مصر والأسعار المسجلة في عدد من البنوك الأخرى الواردة في التقرير، سواء بالنسبة إلى البيع أو الشراء.

وتساعد متابعة السعر المعلن في بنك مصر على التعرف على قيمة العملة السعودية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المصرفية لهذا اليوم.



ما سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB خلال تعاملات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 نحو 14.76 جنيه للبيع و14.71 جنيه للشراء.

وتأتي هذه الأسعار ضمن قائمة أسعار الريال السعودي المعلنة في البنوك المصرية، مع اختلاف قيمة الشراء عن البيع وفق البيانات الواردة للبنك التجاري الدولي.

ويظل الاطلاع على السعرين معًا ضروريًا عند مقارنة أسعار الريال السعودي بين البنوك، إذ لا يقتصر الاختلاف على سعر البيع فقط، بل يشمل أيضًا سعر الشراء.



كم سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم؟

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية خلال تعاملات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 إلى 14.75 جنيه للبيع و14.65 جنيه للشراء.

وتتطابق الأسعار الواردة لبنك الإسكندرية مع الأسعار المسجلة في البنك الأهلي المصري، إذ بلغ سعر البيع 14.75 جنيه وسعر الشراء 14.65 جنيه للريال السعودي.

وتتيح هذه البيانات إجراء مقارنة مباشرة بين الأسعار الواردة للبنكين خلال التعاملات المسائية، مع ضرورة الرجوع إلى البنك المعني للتحقق من السعر الساري وقت تنفيذ المعاملة.

ما سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان خلال تعاملات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 نحو 14.75 جنيه للبيع و14.69 جنيه للشراء.

وتشير الأسعار الواردة إلى أن سعر البيع في بنك التعمير والإسكان يتساوى مع السعر المسجل في البنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية، بينما يختلف سعر الشراء بين هذه البنوك.

وتبرز هذه الفروق أهمية مقارنة سعري البيع والشراء قبل تنفيذ عمليات تحويل العملات أو شراء الريال السعودي من المؤسسات المصرفية المختلفة.



كم يبلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم؟

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي خلال تعاملات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 نحو 14.76 جنيه للبيع و14.73 جنيه للشراء.

وبحسب الأسعار الواردة، يبلغ سعر البيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي المستوى نفسه المسجل في البنك المركزي المصري والبنك التجاري الدولي CIB، بينما يصل سعر الشراء إلى 14.73 جنيه للريال السعودي.

وتوفر هذه الأسعار مؤشرًا للمقارنة بين المؤسسات المصرفية الواردة في التقرير، مع ضرورة التحقق من تحديثات الأسعار لدى المصرف قبل إجراء أي معاملة فعلية.

ما أعلى وأقل سعر للريال السعودي بين البنوك المذكورة؟

تُظهر الأسعار الواردة أن سعر بيع الريال السعودي يتراوح بين 14.74 جنيه و14.76 جنيه، بينما يتراوح سعر الشراء بين 14.64 جنيه و14.73 جنيه، وذلك في البنوك المذكورة خلال تعاملات الخميس 22 أكتوبر 2026.

وسجل بنك مصر أقل سعر بيع بين البنوك الواردة عند 14.74 جنيه، كما سجل أقل سعر شراء عند 14.64 جنيه، في حين بلغ أعلى سعر شراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي 14.73 جنيه.

أما سعر البيع البالغ 14.76 جنيه، فقد سجلته كل من البنك المركزي المصري والبنك التجاري الدولي CIB ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وفقًا للأرقام الواردة في النص.

وتظل هذه المقارنة مرتبطة بالأسعار المذكورة للتعاملات المسائية في التاريخ المحدد، ولا تمثل تأكيدًا مستقلًا للأسعار الفعلية أو تحديثاتها اللحظية.