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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين

الريال السعودي
الريال السعودي
أمل مجدى

شهدت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الإثنين، استقرار ملحوظاً داخل عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية، وفقًا لآخر أسعار الصرف المعلنة، وجاء أعلى سعر للشراء عند 14.38 جنيه في بنك نكست.

سعر الريال السعودي اليوم 

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 14.23 جنيه للشراء و14.27 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي 14.31 جنيه للشراء و14.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 14.17 جنيه للشراء و14.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الشراء في بنك نكست 14.38 جنيه، وسجل سعر البيع 14.33 جنيه، 

وصل سعر الشراء في المصرف العربي الدولي 14.24 جنيه، مقابل 14.28 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك البركة 14.21 جنيه للشراء و14.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 14.17 جنيه للشراء و14.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 14.19 جنيه للشراء و14.28 جنيه للبيع.

 وسجل سعر شراء الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 14.31 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 14.34 جنيه.

 بلغ سعر الشراء في بنك كريدي أجريكول 13.93 جنيه، وسجل سعر البيع 14.03 جنيه.

وسجل بنك التعمير والإسكان سعر شراء عند 14.24 جنيه، وسعر بيع بلغ 14.30 جنيه.


وسجل سعر شراء الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي نحو 14.16 جنيه، مقابل 14.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الشراء في بنك مصر 14.18 جنيه، وسعر البيع 14.28 جنيه.

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