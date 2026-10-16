دون تغيير| الريال السعودي والدينار الكويتي.. أبرز أسعار العملات العربية الآن

استقرت أسعار العملات العربية مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 16-10-2026 على مستوي السوق الرسمية دون تغيير .

سعر العملات العربية

وثبت سعر العملات العربية في مواجهة الجنيه منذ آخر يوم عمل في البنوك المصرية بالتوازي مع إجازة الجهاز المصرفي.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر الريال السعودي 14.22 جنيها للشراء و 14.26 جنيها للبيع .

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي 173.23 جنيها للشراء و 173.74 جنيها للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي 14.54 جنيها للشراء و 14.57 جنيها لللبيع.

سعر الدينار البحريني

وبلغ سعر الدينار البحريني 141.3 جنيها للشراء و 141.82 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وسجل الريال العماني 138.63 جنيها للشراء و 139.08 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وبلغ الريال القطري 14.64 جنيها للشراء و 14.68 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وسجل سعر الدينار الأردني 75.19 جنيها للشراء و 75.6 جنيها للبيع.